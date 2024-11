Garbiñe Muguruza se despide del circuito

Madrid – La tenista española Garbiñe Muguruza anunció este sábado su retirada definitiva del circuito, tras catorce meses apartada de las pistas.

“He tomado la decisión poco a poco. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba nada de menos el circuito”, aseguró la ex número uno del mundo en una conferencia de prensa organizada con motivo de los Premios Laureus que el lunes se entregan en Madrid, de los que ella es embajadora.

Muguruza, de 30 años, dejó de competir en febrero de 2023. Su último partido oficial lo disputó entonces en el torneo de Lyon.

Su última victoria la obtuvo en septiembre de 2022, en octavos de final del torneo de Tokio.

“Ha llegado el momento de despedirme. Ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos. Pero siento que ha sido el momento de abrir una nuevo capítulo, una nueva era. Tengo 30 años y me siento joven”, aseguró en su comparecencia en el Palacio de Cibeles.

La jugadora alcanzó el número uno del mundo en septiembre de 2017 y ha sumado diez títulos en su carrera, entre ellos Roland Garros (2016), Wimbledon (2017) y las finales WTA (2021).

Muguruza afirmó que se siente particularmente orgullosa “de haber resistido a los momentos de duda, de dificultad”, por encima incluso de las victorias, entre las que citó en particular la de Wimbledon.

Su lejanía del circuito es ya absoluta. “No he vuelto a un partido, aunque sigo a mis compañeras”, dijo.

La jugadora nacida en Caracas aseguró que “el tenis profesional te priva de muchas cosas” y ahora quiere “recuperar el tiempo perdido y hacer cosas comunes”.

“Tengo planes de formar una familia, quiero casarme, tener un perro… Y seguir involucrada en el mudo del tenis y con mis patrocinadores. No me gusta quedarme sentada, surgirán cosas”, aseguró la ya exjugadora. EFE