Fracasa elección del FG; oficialismo desconoce autoridades del MP

Tegucigalpa – La elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto fracasó tras tres intentos en la sesión del jueves en la Cámara Legislativa, al tiempo que el oficialismo desconoció el orden institucional del Ministerio Público.

– Honduras amanece sin Fiscal General y Fiscal Adjunto, expresó Rafael Sarmiento.

– La operatividad del Ministerio Público sigue intacta y la operatividad igual, aseguró Tomás Zambrano.

– Luis Redondo volvió a hacer uso de sus singulares razonamientos para decir que los actuales fiscales quedaban deslegitimados para continuar y que UFERCO asumía funciones, en un claro desconocimiento de la institucionalidad del MP.

Las posturas del oficialismo fueron las mismas de la sesión del pasado martes donde presentaron una moción nominativa con Johel Zelaya como Fiscal General y Marcio Cabañas como Fiscal Adjunto. Asimismo, la oposición repitió su propuesta con Marcio Cabañas para dirigir la Fiscalía y Jenny Almendares como segunda al mando.

Tras tres intentos fallidos con las mismas mociones, los resultados fueron los mismos. La moción oficialista captó 52 votos, en tanto la de la oposición logró 74. Se ocupan 86 votos para lograr la elección del Fiscal General y su Adjunto.

Mientras se agotaban los intentos para lograr la elección de los dos altos funcionarios de la Fiscalía, las bancadas no mantenían pláticas ni reuniones que pudiera cambiar el resultado, lo que desde un inicio avizoraba la misma historia.

El jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento presentó en tres oportunidades la misma nómina. Igualmente lo hizo su homólogo del Partido Salvador de Honduras (PSH), Joshy Toscano en iguales circunstancias.

La sesión quedó abierta y se convocará a través de redes sociales, dijo Luis Redondo.

Desde temprano el oficialismo representado en Libre advirtió que al no lograr acuerdos para la elección de los dos fiscales, el titular de UFERCO, Luis Javier Santos, tomaría la titularidad de las principales funciones del Fiscal General, hasta lograr la elección de ese importante cargo.

Al tenor de acusaciones y contraacusaciones, como ha sido la costumbre en esta legislatura, el debate fue avanzando sin visos de lograr el respaldo de las dos terceras partes para lograr nuevas autoridades en la Fiscalía de la República.

Para Redondo, MP no tiene autoridades

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, señaló que las autoridades del Ministerio Público, el Fiscal General Oscar Chinchilla, el Fiscal Adjunto Arturo Sibrian Bueso, cesaron en su cargo, ya que la Constitución Política de Honduras les otorgó un mandato de cinco años.

El diputado Redondo detalló que aunque una ley aprobada por el Congreso Nacional establece que en los cargos de elección de segundo grado que realiza el Poder Legislativo en caso que no hayan sido electos, los titulares de dichos entes como el Ministerio Público, deben mantenerse en su cargo, en lo referente al Fiscal General y su Adjunto no aplican, señalando que los mismos no cumplieron con su obligación de perseguir el delito, en especial a las organizaciones criminales, y por ello carecen de legitimidad.

El titular del Legislativo señaló que la inhabilitación también aplica para el Director General de Fiscales, por ser un nombramiento directo del Fiscal General y responderle a sus lineamientos.

Pero Redondo no aclaró quién está a la cabeza del Ministerio Público, en caso que las tres figuras del ente acusador no son reconocidas por el Legislativo en su accionar, amenazándolos que si siguen en actuaciones pueden cometer el delito de usurpación de funciones de cargo público.

Este jueves fracasó la elección del FG y FA del MP.

El titular del Legislativo indicó que la UFERCO, unidad especial del Ministerio Público, tiene amplias facultades para continuar su combate a la corrupción, tal como quedó habilitado cuando se aprobó el decreto 67-2022, mientras no se elijan las nuevas autoridades de la Fiscalía General.

El diputado-presidente señaló que se comunicará con la Secretaría de Finanzas para que habilite los fondos establecidos en el artículo 5 del decreto 67-2022 a fin de que la UFERCO sea fortalecida y su titular Luis Javier Santos combata la corrupción e impunidad de manera expedita y eficaz, especialmente en todos los casos que tengan conocimiento.

Redondo suspendió la sesión al filo de la medianoche y dijo que convocará al pleno a través de las redes sociales del Poder Legislativo para lograr la elección de las cabezas de la Fiscalía.

Los diputados opositores de los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras (PSH) se mantuvieron en el salón después que la sesión fuera suspendido casi por una hora más y antes de abandonar el hemiciclo cantaron el himno nacional. PD