Fracasa conciliación en querella interpuesta por diputada Cano a su homólogo Sandoval

Tegucigalpa – Fracasó la audiencia de conciliación en la querella interpuesta por la diputada Lissi Cano en contra de su homólogo Fabricio Sandoval, acusado por calumnias agravadas por utilizar medios de publicidad.

– El querellado, diputado Fabricio Sandoval llegó acompañado de decenas de simpatizantes del partido en el poder que llegaron en varios buses desde el sur del país.

Para esta mañana se agendó el debate, pero la conciliación fracasó por las posturas de las partes.

El oficial de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte informó que la audiencia de conciliación no tuvo éxito por las posturas de ambas partes, por lo que la jueza designada para el proceso de conciliación, Martha Murillo no tuvo otra opción que terminar el debate.

Es así que habrá una audiencia de querella que será anunciada en los próximos días.

Sobre la presencia de simpatizantes de los colectivos del partido Libre, que se tomaron la entrada del recinto judicial, el vocero Duarte dijo que ese poder del Estado es de puertas abiertas.

Arropado por los colectivos, el diputado Sandoval dijo que no teme a la querella y que no se echará para atrás en sus declaraciones públicas. “La verdad no se puede querellar”, expresó.

En mitin político se convierte la cita por querella a la CSJ del diputado Fabricio Sandoval que convocó a los colectivos de Libre. #ProcesoDigital pic.twitter.com/rQXuNbdnVN — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 16, 2024

(LEER) Los 74 diputados que se oponen a la elección del Fiscal “son delincuentes”: Fabricio Sandoval

Quiero representar a las mujeres agredidas

Al salir de la audiencia la diputada Cano dijo que diariamente las mujeres son víctimas de atropellos y difamaciones, por lo tanto quiere ser la voz de las que no pueden defenderse.

“Doy la cara porque no tengo nada que esconder, lo hago por defender el honor de las mujeres honestas de este país, así como por mi familia”, expresó.

Lamentó que no pudo ingresar por la parte delantera de la CSJ, en vista que los colectivos de Libre se apostaron poniendo en peligro su integridad y de las personas que la acompañaban.

“La gente está cansada de los comportamientos de los políticos, la gente solo pide que les resuelvan sus problemas cotidianos”, exclamó.

Dijo que llegará hasta las últimas instancias que la ley le permita, que hará uso de los instrumentos jurídicos, al tiempo que agradeció el acompañamiento de sus compañeros de bancada.

“Quiero ser la voz en representación de las mujeres que se sienten atropelladas por los comportamientos machistas”, concluyó. JS