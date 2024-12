Formación para padres fundamental para educación en valores: Centro de Formación Familiar El Trigo

Tegucigalpa-Un grupo de 15 madres de familia de la escuela de Educación Básica Gubernamental Guatemala ubicada en la colonia Torocagua, Comayagüela, culminó el primer módulo de valores del programa Escuela para Padres del Centro de Formación Familiar El Trigo.

La ceremonia de reconocimiento a las madres se realizó esta semana en la Sociedad Bíblica de Honduras (SBH), a quienes se les entregó un diploma y la cartilla de contenido de los ocho valores que comprende el módulo, entre otros los valores de respeto, disciplina, amor y autoestima.

El Centro de Formación Familiar El Trigo, nació en Honduras en el 2023 con el fin de empoderar a las familias con conocimientos, actitudes y valores para edificar una sociedad de paz y prosperidad. Es una iniciativa de la Sociedad Bíblica de Honduras, una organización sin fines de lucro que busca servir a toda Honduras con el conocimiento de valores bíblicos.

La Escuela para Padres de El Trigo se enfoca en rescatar los valores y principios mediante una metodología participativa que conduce a los padres de familia a la reflexión sobre la práctica de estos valores y cómo están transmitiéndolos a sus hijos.

“En la Escuela para Padres de El Trigo he logrado cambiar algunas malas prácticas que antes tenía con mis hijos, por ejemplo, antes les gritaba mucho y ahora ya no les grito porque he entendido que así les falto el respeto y les doy motivos para que también me falten el respeto”, dijo una de las madres participantes.

Otra madre mencionó que está disciplinando a su niña con reglas claras en vez de maltrato, “ella pone la ropa sucia en su lugar, ordena sus zapatos, ahora tiene horario para hacer sus tareas y para ir a dormir, y no tengo que estar regañándola como hacía antes” compartió.

La Escuela para Padres de El Trigo se está desarrollando este año en 12 centros educativos en Francisco Morazán y en Intibucá. La temática está alineada a los pilares que indica la Secretaría de Educación y apoya a las familias en general sin fines proselitistas ni religiosos.

Con el equipo encargado y el apoyo de un grupo de voluntarios capacitados, El Trigo ha atendido a más de mil participantes en 15 centros educativos, en dos departamentos y ha desarrollado 10 temas de valores en 77 reuniones de Escuela para Padres.LB