FMI pide al gobierno estar alerta frente a contexto global e inflación

Tegucigalpa – El Fondo Monetario Internacional (FMI) llamó al gobierno a permanecer alerta ante el contexto nacional e internacional, así como a preservar la “estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal” como un principio en la formulación de políticas “frente a las fuertes presiones inflacionarias”.

Lo anterior está señalado el en comunicado emitido por la institución tras concluir la visita de personal técnico del Fondo que se reunió con el equipo económico de la actual administración de la presidenta Xiomara Castro.

La institución señaló que los riesgos globales de continuos shocks, que incluyen la pandemia del COVID-19, las tormentas ETA e Iota y la guerra en Ucrania, hacen que las autoridades hondureñas deben estar alertas a fin de “proteger a la población más vulnerable”.

La misión del FMI se reunió con las autoridades hondureñas la semana pasada para abordar los desarrollos económicos recientes.

La jefa del equipo técnico Joyce Wong señaló que el gobierno expresó su compromiso de proteger a los vulnerables, combatir la pobreza y la migración, así como mejorar la gestión de las finanzas públicas y la ejecución de las inversiones.

“El equipo sostuvo reuniones con las autoridades sobre el presupuesto para 2022, planes de inversión pública, gestión de la deuda, reformas del sector eléctrico y la política monetaria y financiera”, destacó Wong, de acuerdo al comunicado del FMI.

Las discusiones sentaron bases importantes para un próximo compromiso con el Fondo.

El gobierno y el FMI no tienen ningún acuerdo, tras concluir el Stand By que firmó la administración pasada del expresidente Juan Orlando Hernández, que incluso no concluyó la sexta revisión prevista debido a atrasos en las reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Sobre el tema de la ENEE, uno de los quebraderos de cabeza de Honduras y que abordó el equipo técnico con el Gabinete Económico, se informó que la presidenta Xiomara Castro envió al Congreso Nacional un proyecto de una nueva Ley de Energía.

Inflación y gasto público

El Fondo también resaltó que la inflación se “acercó al 7 por ciento a finales de marzo” a causa en gran parte del lado de la oferta, así como a presiones de la demanda derivada de las sólidas remesas y el aumento del gasto público.

La administración Castro incrementó el presupuesto del 2022 en 52 mil millones de lempiras tras revisar el que heredó del gobierno de Hernández, quien ya había aprobado un alza de 20 mil millones de lempiras.

Estados Unidos, el principal socio comercial de Honduras y de donde provienen más del 80 % de las remesas al país, publicó recientemente que su producto interior bruto tuvo una caída del 1.4 % en el primer trimestre (enero-marzo), el cual se suma a la alta inflación, cercana al 8 %, y al aumento de las tasas de interés de parte de la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés y equivalente a su Banco Central), lo cual desata las preocupaciones en la economía global. PD