Fiscalía de EEUU pide al juez Castel ordenar la protección de evidencia en juicio contra JOH

Tegucigalpa/Nueva York – La Fiscalía de Nueva York pidió este jueves al juez Kevin Castel la protección de 3,500 materiales que constituyen evidencia contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado por delitos de narcotráfico.

– Hay una cita judicial el 10 de enero previo al juicio que arranca el próximo 24 de abril.

La nota dirigida al juez Kevin Castel por parte de Elinor L. Tarlow con fecha del 5 de enero de 2023, pide la orden de protección propuesta para 3500 materiales.

La solicitud de la Fiscalía pretende que se restrinja la difusión de material producido de conformidad con la Ley Jencks y Giglio en relación con el juicio al exgobernante.

La nota establece que considerando que la información en los documentos públicos hasta la fecha relacionados con el acusado Juan Orlando Hernández y otros imputados ​​en este caso indica que el “Material 3500” contendrá información confidencial sobre la asistencia a las fuerzas del orden por parte de otros en investigaciones delicadas en curso en Honduras y en otros lugares, así como actos de violencia reales y amenazados contra víctimas cuyas identidades no son actualmente públicas.

Y el consentimiento del demandado, a través de su abogado Raymond Colon, el Tribunal determina que existe una buena causa para la reparación solicitada; por la presente se ordena que el acusado y su equipo de defensa, incluidos, entre otros, el Sr. Colón y los asistentes legales, investigadores e intérpretes con base en los EEUU que trabajen para el acusado o el Sr. Colón, no transportarán ni transmitirán ninguno de los el Material 3500 fuera de los Estados Unidos.

“Se ordena además que el acusado y su equipo de defensa no muestren ni difundan ninguno de los Materiales 3500 a nadie que no sea el acusado y los asistentes legales, investigadores e intérpretes con base en los EEUU que trabajan para el Sr. Colón; se ordena además que el acusado no poseerá ninguno de los Materiales 3500, ya sea antes, durante o después del juicio, excepto cuando revise el Material 3500 en presencia del Sr. Colón o asistentes legales, investigadores e intérpretes con sede en los EEUU para el señor Colón”, reza la nota a la que tuvo acceso Proceso Digital.

Igualmente, se ordena que el acusado y su equipo de defensa devolverán al Gobierno, o destruirán, todo el Material 3500 al final del juicio o cuando las apelaciones sean definitivas.

Finalmente, se permite que el abogado defensor puede solicitar la autorización del Tribunal, con notificación al Gobierno, para proporcionar ciertos materiales específicos a las personas cuyo acceso a dichos materiales está prohibido de otro modo por esta orden, si el Tribunal determina que dicho acceso es necesario para preparar la defensa del caso. JS