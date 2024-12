Fiscales andan en juicio de Midence Oquelí para recoger información para proteger a miembros del gobierno: Beatriz Valle

Tegucigalpa – La diputada del Congreso Nacional, Beatriz Valle considera que el fiscal general Johel Zelaya envió un equipo de fiscales al juicio que se le sigue al exdiputado Midence Oquelí Martínez en la Corte del Distrito Sur de New York, Estados Unidos a buscar información para proteger a quienes están en el poder.

“En primer lugar hubiera querido yo que a estas personas que se llevan a Estados Unidos que se hubieran juzgado aquí, pero como no se puede, se los han llevado”, dijo al lamentar que pese a que Honduras tiene una justicia débil, la presidenta Xiomara Castro haya denunciado al Tratado de Extradición con Estados Unidos.

“La extradición es la única herramienta que teníamos para combatir el crimen organizado transnacional, porque esos temas no solo afectan a este país”, afirmó.

En tal sentido y considerando que a los hondureños los tienen muy suspicaces y piensan mal, Valle dijo que “a mí me parece que (el equipo de fiscales) lo que fueron es a recoger información, a ver que le saben a algunos miembros de este gobierno, que obviamente la presidenta los está protegiendo porque denunció al Tratado de Extradición sin ninguna justificación razonable, lo que se sospecha es que está protegiendo personas”, señaló.

“Lo que andan haciendo los fiscales allí es como ir a ver una película de cine, que lleven palomitas y coca, pero coca cola la bebida, para ir a ver lo que está sucediendo ahí”, ironizó.

Para la diputada del Partido Liberal, previamente del oficialista Libertad y Refundación (Libre), las declaraciones de la precandidata presidencial, Rixi Moncada dan a entender que el jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández es narco.

Y es que la también ministra de Defensa declaró que el gobierno había denunciado el Tratado de Extradición para que no removiera a don Roosevelt Hernández.

“Eso lo dijo ella, no lo digo yo, eso fue lo que se entendió de lo que ella dijo, cuál ejercer soberanía, de qué está hablando la candidata, y debería poner una cara más amable, porque solo pasa tirando odio y en campaña política eso no es lo recomendable, porque carismática no es”, observó. VC