Fiscal Zelaya promete justicia en el caso de Isis Obed y denuncia “los protocolos de autopsia se perdieron”

Tegucigalpa – El Fiscal General Johel Zelaya denunció que en el Ministerio Público se perdieron los protocolos de autopsia en el caso del asesinato de Isis Obed Murillo, símbolo de la resistencia, al tiempo que prometió hará justicia contra los responsables materiales e intelectuales del crimen.

– Así como prometí justicia para las muchachas asesinadas en Roatán, igualmente prometo al pueblo hondureño que el caso de Isis Obed va a tener justicia, expresó.

– “Hay enormes líneas de investigación contra muchas personas”, reveló Zelaya.

– “Queremos jueces que le den la cara al país, que salgan de su confort y que entiendan que el pueblo exige justicia”, expresó.

– Consideramos a Fernando Josué Suárez como un testigo clave y abrirá el abanico para nuevas líneas de investigación (caso Pandora), expresó el fiscal.

Describió que como el caso de Isis Obed Murillo, “hay miles en Honduras, quiero informarle al pueblo hondureño que en este caso específico ha existido un problema en el Ministerio Público, los protocolos de la autopsia se perdieron. Me voy a referir a este caso y no quiero que se le dé un giro político, ¿por qué tengo la mirada puesta en ese caso? Porque dónde está la autopsia, quien tiene la autopsia, por qué sacaron la autopsia, quién la sacó, entonces he ordenado que se reconstruya esos protocolos de autopsia”.

Zelaya prometió a la familia de Isis Obed, “van a tener frente al juez a quienes cometieron ese asesinato, ya sea materiales o intelectuales, y no voy a descansar el resto de cuatro años y medio como Fiscal General, hasta ver culminado ese caso de hacer justicia como muchos otros”.

Consultado sobre si la doctora Julissa Villanueva sustrajo el expediente de Isis Obed, el fiscal respondió que “ella no tiene nada que ver en haber sustraído ese expediente, ya investigamos, no es su letra la que aparece ahí y por lo tanto no tiene nada que ver en la sustracción del protocolo de autopsia”.

“No queremos jueces timoratos”

Expresó que el pueblo hondureño clama justicia y que desde la Fiscalía se elaboran requerimientos para juzgar a los corruptos. “Ahora le dejamos la tarea al Poder Judicial, no queremos jueces timoratos, no queremos jueces que busquen caminos alternos para liberar delincuentes, traemos suficientes pruebas para este caso y estamos seguros como Ministerio Público que el circuito anticorrupción logrará una condena contundente y que servirá de ejemplo para presentes y futuros gobiernos para que no se burlen del pueblo hondureño”, reforzó.

Zelaya citó que el pueblo hondureño ha llorado por tanta injusticia, “no es posible que sigamos escuchando que clama por justicia y que el Fiscal General, y el Ministerio Público, no haga nada”.

El fiscal Zelaya presentó este martes un requerimiento en el caso Proyecto Habitacional Morazán que involucra al exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, así como a una decena de exfuncionarios.

Dijo que la acción no es para exponer mediáticamente a nadie, lo hace para que la población se entere de lo que hace la Fiscalía hondureña.

Especificó que a los imputados en este caso se les sigue la pista y que las autoridades tienen sus ubicaciones. “Engañaron al pueblo, no le construyeron una tan sola vivienda”, afirmó.

El mandamás de la Fiscalía apuntó que esta es apenas una línea sobre la escandalosa corrupción en el Instituto de la Propiedad. “Esta línea es por 300 millones de lempiras, pero que nos lleva a otras de 20 mil millones que se relacionan con fideicomisos del Instituto de la Propiedad. Esta es apenas una de 23 líneas y contamos con más de 40 medios probatorios”, reforzó.

Sobre Ebal Díaz, refirió que existe confirmación que se encuentra en Nicaragua, por lo que se usarán los canales diplomáticos para poder hacer que comparezca ante la justicia hondureña.

Diligencias juicio JOH

Igualmente, se le consultó sobre las diligencias del equipo fiscal que viajó al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández a la ciudad de New York, Estados Unidos, a lo que refirió “los casos mencionados en el juicio de Juan Orlando Hernández se están investigando, créanme no vamos a dejar de investigar ningún caso, quien sea que esté involucrado porque al final la historia de este Ministerio Público a quien va a juzgar no es a los que mencionaron, es a mí, a nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros a los que investigamos”.

Dejo claro que si en las menciones de personajes políticos no se encuentran delitos y que se trate de una alusión por sí sola, no hace prueba, debemos estar claros, vamos a cerrar los casos con valentía sea quien sea, eso se lo daremos a conocer al pueblo hondureño.

Fernando Suárez “testigo clave”

Asimismo, sobre la extradición de Fernando Josué Suárez, involucrado en el caso Pandora, apuntó que es un testigo clave que le permitirá a la Fiscalía abrir nuevas líneas de investigación, por lo que habrá protección para él y se reunirán en las próximas horas.

Expresó no tener ningún problema en que venga la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH), pero que en Honduras hay valor y temple para llevarle justicia a la población.

Aseveró que en sus ocho meses en el cargo ha revisado más de 40 mil folios que tienen que ver con la corrupción que ha pasado en Honduras.

“Si el pueblo hondureño supiera que no hay día que nosotros no estemos trabajando contra la corrupción en este país, no hay ningún día perdido, nosotros estamos trabajando sábado y domingo, nos van a encontrar en esa Fiscalía revisando folio por folio de todas las groserías que se cometieron contra este pueblo descalzo”, ratificó.

Subrayó que la corrupción ha sido descomunal en Honduras y que dan ganas hasta de llorar, “pero no es momento de llorar, si las lágrimas de los fiscales sanaran la corrupción, creo que llorarían 24 horas los siete días de la semana”. JS