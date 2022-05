Fin al culebrón Haaland

Londres – Desde los flirteos del Barcelona, hasta el interés del Real Madrid, pasando por un Bayern de Múnich siempre al acecho de los jugadores del Bayern de Múnich. El culebrón Erling Haaland por fin terminó, con ninguno de ellos como ganador y sí con un Manchester City un paso por delante del resto.

Cuando Haaland fichó en el invierno de 2020 por el Borussia Dortmund, lo hizo con una intención muy clara por parte de su por entonces agente, Mino Raiola: que el club alemán sirviera de lanzadera para el noruego y que este no le taponara. El agente italiano diseñó una estrategia que haría que Haaland jugara contra los mejores equipos del mundo, en un equipo digno de la Champions League, se foguease en una liga de nivel alto como la alemana, y se hiciera un nombre aún mayor antes de dar el siguiente salto.

Por eso le blindó con una cláusula de rescisión que le permitiera salir del Dortmund dos años antes del final de su contrato, que vence en junio de 2024. No habría problemas por parte de los alemanes, que no harían el tapón que, por ejemplo, sufrió Harry Kane la temporada pasada cuando trató de firmar por el Manchester City. No habría un Daniel Levy que torpedease la operación.

Los rumores sobre la dichosa cláusula, que se presumía estaba muy por debajo del valor real del futbolista en el mercado, alimentaron los posibles destinos del jugador una vez que se acabara la estancia en Dortmund. Sus goles, casi uno por partido en el Signal Iduna Park, aumentaron las expectativas de que fuera a un grande. Sus actuaciones en la Champions League, con 15 goles en 13 partidos, lo confirmaron.

Los últimos dos años han sido un tira y afloja continuo por parte de los clubes interesados en hacerse con uno de los mejores jóvenes del mundo -apenas tiene 21 años- y con una figura que escasea en el mercado actual: el nueve puro.

El Real Madrid siempre sonó junto al nombre de Haaland, pero Raiola nunca consiguió colocar a ninguna de sus estrellas en Chamartín. Ni a Paul Pogba, ni a Gianluigi Donnaruma ni a Zlatan Ibramhimovic. Y aunque Raiola ya no esté, tampoco será Haaland la primera. La competencia con Karim Benzema, al que le quedan aún años en la punta blanca, junto al aterrizaje de Kylian Mbappé frenó al noruego, que prefirió seguir los pasos de su padre y llegar al Manchester City, el club del que de pequeño vestía la camiseta.

Entre media intentó enredar el Barcelona, más por optimismo que por otra cosa. Mientras las cuentas no salían en el departamento financiero, en el entorno del club se vendía la posibilidad de hacerse con el noruego y los viajes del padre y de Raiola a Barcelona -aunque también a Madrid y a Mánchester- alimentaba una opción que Joan Laporta calmaba en público. «Es demasiado caro», apuntaba el presidente blaugrana.

El tercer implicado, un Bayern de Múnich siempre atento al talento crecido en la Bundesliga y al que los casi 34 años de Robert Lewandowski ya le empiezan a pesar. Su gran hándicap, que el polaco tendría que salir y que Haaland ya conoce demasiado la liga alemana. Otro punto para el Manchester City.

El Paris Saint Germain siempre aparece en estas quinielas, pero con su tridente arriba y con la poca competitividad de la liga francesa, atraer a un talento hambriento como Haaland parecía tarea imposible.

Su llegada al City de Pep Guardiola finiquita a principios de mayo uno de los grandes culebrones del verano. Ya solo falta desvelar qué ocurrirá con Mbappé. JS