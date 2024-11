Fijan para el martes 13 de agosto la audiencia de conciliación entre Luis Zelaya y Mario Segura

Tegucigalpa – El juzgado de Letras citó para el próximo martes 13 de agosto, a las 9:00 de la mañana a Luis Zelaya y al jefe de la bancada liberal, Mario Segura, a la audiencia de conciliación tras ser aceptada la querella que el presidenciable interpuso por los supuestos delitos de calumnia y difamación.

“Los magistrados encontraron indicios de los delitos sobre los cuales se presentó la querella, cuatro delitos de difamación, así que se admitió la querella, se está dando el debido proceso”, indicó.

Ahora, Zelaya pide que se respete el debido proceso y se establezca un precedente que en política se puede diferir y tener posiciones o posturas distintas pero jamás permitirse la difamación y calumnias pues es constitutivo de delito. Además advirtió que “otros siguen en medios en esa misma línea”.

El líder político dijo que el diputado Mario Segura tiene dos opciones, retractarse o presentar las pruebas que dijo tener, como los cheques que confirmen que él recibe pagos de Casa Presidencial a través de un familiar.

“Yo no recibo ningún pago de Casa Presidencial y si lo dijo, mintió. Y por eso mismo yo le di la oportunidad de retractarse, no lo hizo y eso me llevó a presentar esta querella y si asume que va a presentar algún cheque, agregaríamos otro delito que es falsificación de documentos públicos”, manifestó Zelaya. VC