Ficohsa Seguros comprometido con la población hondureña realiza donación a la Fundación Ruth Paz

San Pedro Sula, Cortés – Ficohsa Seguros, a través de un evento, realiza importante donación a la Fundación de Ruth Paz, con el principal objetivo de destinar los fondos para el tratamiento de 2 pacientes de ortopedia pediátrica.

Esta donación transformará la vida de estas personas que estarán recibiendo tratamiento y estará dejando huella en nuestro país, hoy Ficohsa Seguros entrega una donación de L 250,000.00 a la Fundación Ruth Paz que se encuentra comprometida con mejorar la calidad de vida de los niños y adultos de Honduras, brindando atención médica hace más de 53 años con compasión, fe, servicio, integridad y excelencia.

Ficohsa Seguros a lo largo de sus 65 años ha mantenido en un proceso de mejora continua, altos estándares de servicio y valores agregados para sus asegurados, hoy en esta entrega de donativo reafirma su compromiso y brinda soluciones que transforman vidas a pacientes que necesitan de este tratamiento.

Los beneficiados con esta donación son Seydi Daniela quien fue intervenida quirúrgicamente para realizarle un acortamiento de fémur para mejorar la situación de su cadera y poder tratar a corto plazo su Escoliosis, procedente de Comayagua. El segundo paciente beneficiado es Denilson Adnael con una cirugía para corregir su Escoliosis residente en Matasano, Lempira. Ambos fueron atendidos quirúrgicamente en el Hospital Ruth Paz gracias al apoyo brindado por Ficohsa Seguros.

Por décadas la Fundación Ruth Paz ha brindado soluciones en salud a las personas más vulnerables del país, por medio de un servicio médico con alto grado de calidad, eficiencia y responsabilidad así mismo durante el 2021 brindó un total de 42,433 atenciones médicas.

Mary Ann de Kafati, presidente de la Fundación Ruth Paz, agradecio el apoyo y solidaridad de Ficohsa Seguros.

Mary Ann de Kafati, Presidente de la Fundación Ruth Paz. “Me embarga un gran sentimiento de amor cuando me detengo a pensar en lo que se ha logrado a través de los años. Lo que comenzó para muchos de nosotros como una inspiración se ha convertido en pasión. He sido bendecida con un equipo excepcional y empresas como Ficohsa Seguros ya que juntos hemos cambiados las vidas de miles de hondureños cada año. Gracias a su apoyo y solidaridad hemos podido enfrentar momentos duros en la lucha de poder continuar. Su apoyo nos fortalece para continuar sirviendo y buscando soluciones para fortalecer áreas que no han sido atendidas”.

Tethey Martínez, Gerente general de Ficohsa Seguros, hizo el donativo para apoyar en la operación a dos personas en el hospital de la fundación.

Tethey Martínez, Gerente General de Ficohsa Seguros “En Ficohsa Seguros somos una empresa dedicada al rubro asegurador, la salud de las personas es lo más importante es por ello que reafirmamos nuestro compromiso en actuar responsablemente contribuyendo con un plan de apoyo para mejorar la atención y bienestar del pueblo hondureño, el apoyo que brinda Ficohsa Seguros ayuda a mejorar la calidad de vida, en esta ocasión apoyamos a 2 pacientes que han vivido más de 16 años padeciendo esta enfermedad. Sabemos que este donativo cambiará la vida de estos pacientes y las de sus familias ya que esta enfermedad afecta directamente la columna e interfiere con la capacidad de llevar una vida normal. Seguiremos diciendo presente en obras como la que impulsa la Fundación Ruth Paz, que nos apoyan e impulsan a ser agentes de cambios en la sociedad.