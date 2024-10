Feriado de Semana Santa, impulso vital para microempresas: Mipyme

Tegucigalpa- Los feriados largos como los de Semana Santa y Semana Morazánica son muy importantes para el sector empresarial, especialmente para las microempresas, destacó el presidente de la Federación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, José Castañeda.

Señaló que los períodos vacacionales, donde las personas pueden dirigirse hacia los centros turísticos del país, son sumamente beneficiosos, sobre todo para los pequeños emprendimientos que dependen del día a día para subsistir.

«Un microempresario vive al día, es una persona luchadora que vive en economía de subsistencia. Si no vende hoy, no come mañana», expresó Castañeda, enfatizando la importancia de estos feriados para este segmento de la población.

Señaló que, durante estas fechas, las ciudades más grandes como Tegucigalpa suelen quedar vacías, ya que la gente se traslada temporalmente hacia playas, centros arqueológicos y balnearios, lo que ayuda a las economías locales.

Castañeda mostró su alegría al ver el impacto económico positivo que generan estos feriados en los pueblos y centros turísticos, gracias a la influencia de turistas y personas que regresan a sus lugares de origen. Sin embargo, reconoció la dificultad de cuantificar este movimiento económico debido a la naturaleza informal y cambiante de las microempresas.

A pesar de ello, estimó que alrededor del 70 % de las microempresas se benefician de estos feriados, lo que representa una cantidad considerable de familias.

En resumen, José Castañeda resaltó la importancia de estos feriados para el sector empresarial, especialmente para las microempresas, y destacó el impacto positivo que tienen en la economía local durante estas fechas festivas.LB