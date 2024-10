FENAGH advierte sobre impacto en el sector productivo y aumento en la canasta básica

Tegucigalpa-Luego de las últimas medidas económicas como el incremento en la TPM, y además el deslizamiento de la moneda el director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), José Chacón, advirtió sobre los graves efectos en el sector productivo nacional ante la falta de incentivos y financiamiento accesible.

Chacón subrayó que la federación, que representa a 13 sectores clave de la economía, enfrenta un desafío significativo al no contar con un respaldo adecuado para fortalecer la productividad. “Mientras no se trabaja en una hoja de ruta, y no se ofrecen incentivos, la producción continuará estancada”, indicó.

Chacón destacó que las actuales políticas económicas, aunque buscan evitar la inflación, no han sido acompañadas de medidas complementarias que estimulan la producción. Señaló que esta situación podría generar un aumento en el precio de la canasta básica, pues los costos adicionales recaerán sobre los productores, quienes enfrentarán dificultades para llevar sus productos al mercado a precios accesibles.

“Esta falta de financiamiento asequible también afecta la competitividad de los sectores productivos”, explicó el director de FENAGH. Según Chacón, la falta de apoyo financiero limitará la inversión en unidades productivas y generará obstáculos tanto en el mercado nacional como en la creación de empleos.

Ante esta problemática, instó al gobierno a implementar políticas que fortalezcan el aparato productivo del país, evitando así consecuencias sociales y económicas que afectan a toda la población.LB