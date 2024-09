Felipe VI admite «el coste personal» de guiar su reinado con «coherencia e integridad»

Madrid.– El rey de España, Felipe VI, aseguró este miércoles que «la coherencia y la integridad», junto a la Constitución, han guiado su decisiones y actos de sus primeros diez años de reinado, y que siempre ha tratado de actuar de manera «íntegra y ejemplar», «asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar».

En su discurso en el Palacio Real de Madrid con motivo del décimo aniversario de su proclamación por el Parlamento, el jefe del Estado subrayó que ha cumplido en todo momento su compromiso con la Constitución -«A la que me he ceñido y me ceñiré siempre», dijo-, con los valores que sustentan la convivencia democrática y con «los principios éticos y morales que se consideran universales».

«Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esta actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos», remarcó ante los representantes de los poderes del Estado, entre ellos, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 19 ciudadanos anónimos condecorados con la Orden del Mérito Civil por su contribución al bienestar y progreso sociales.

Obrar de manera correcta

El desempeño de su tarea ha implicado, según el monarca, «esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello puede conllevar», en alusión a las difíciles medidas que ha tenido que adoptar en relación con su padre, Juan Carlos I, y su hermana, la infanta Cristina.

En marzo de 2020, Felipe VI anunció que renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación que recibía del Estado, a lo que siguió la decisión de que se marchara a vivir fuera de España por sus escándalos e irregularidades fiscales.

Tras la imputación de su hermana la infanta Cristina y su esposo entonces, Iñaki Urdangarin por un caso de corrupción, Felipe VI redujo a seis los integrantes de la familia real: Él y su esposa, la reina Letizia; sus padres los reyes Juan Carlos y Sofía; y sus hija la princesa Leonor, heredera del trono, y la infanta Sofía.

Además, el 3 octubre de 2017 se dirigió a la nación con un discurso institucional en el que llamaba a asegurar el orden constitucional dos días después del referéndum ilegal de independencia en la región de Cataluña.

Para Felipe VI, la «coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la Corona», que contribuye así a «la estabilidad del sistema institucional y a la cohesión de la sociedad».

Abundó en que a la Constitución y a sus valores se ha ajustado en esta decenio porque son «guía» para el ejercicio de sus funciones.

«Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y oral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo. Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida», enfatizó.

Al hacer balance de su compromiso «firme de total entrega a España», el rey ha considerado que diez años no es un periodo extenso, pero sí suficiente en términos «constitucionales, institucionales y personales».

Servicio y deber

En su mensaje, se refirió al lema escogido personalmente por él para conmemorar el décimo aniversario de la proclamación: ‘Servicio, compromiso y deber’.

«Han sido los pilares de mi desempeño como rey (…) Son elementos inseparables de un todo, actúan en equilibrio y se refuerzan entre sí, y articulan el ejercicio de mis responsabilidades en defensa de los intereses generales de España”, justificó.

Del servicio, el monarca apuntó que es un principio que «se impregna de los intereses, inquietudes y aspiraciones de todos los españoles».

Y del deber, porque es de donde «emerge la voluntad de actuar siempre del modo más correcto y de cumplir las obligaciones de manera íntegra y ejemplar».

Felipe VI dijo sentirse «orgulloso” de la sociedad española y confió en avanzar para conseguir una sociedad «más libre, más responsable, más diversa y más tolerante».

También una sociedad más unida, fuerte y cohesionada para hacer frente a cualquier desafío. «Sobre esa base seguiré adelante con mis obligaciones inherentes a la Jefatura del Estado», prometió. EFE/ir