Familias en albergue capitalino urgen ayuda

Tegucigalpa- Decenas de familias afectadas por las intensas lluvias que han azotado la capital se encuentran en una situación desesperada en un albergue temporal.

Estas personas, cuyos hogares están ubicados a la orilla del río Choluteca, han sido reubicadas en el Centro de Educación Preescolar Francisco Betulio Vázquez, en la colonia Betania, donde la alcaldía ha dispuesto el uso del centro como refugio.

En total, hay 38 personas, pertenecientes a 17 familias, alojadas en una sola aula. Entre ellas, se encuentran una gran cantidad de niños y personas de la tercera edad, quienes hacen un llamado urgente a las autoridades para que se les proporcione la ayuda necesaria.

Una de las personas albergadas, que se identificó como Vanessa, expresó su frustración: “Nos han dado alojamiento, pero no nos han ayudado en nada. Necesitamos pañales, leche para los niños pequeños, comida. No hay ni café ni una estufa para preparar alimentos o los pepes para los bebés. Las autoridades han venido solo a hacer anotaciones y no han traído víveres. Estamos aquí desde el lunes pasado porque nuestras viviendas fueron severamente dañadas”.

Las condiciones en el albergue son críticas. Sin insumos básicos de higiene y alimentación, las familias están viviendo en una situación de precariedad. Con varios niños y varias personas enfermas, la necesidad de atención médica también es urgente.

A pesar de la presencia de las autoridades, hasta ahora no se ha brindado la asistencia requerida. Los afectados están solicitando que se les proporcionen todos los insumos necesarios para garantizar su bienestar mientras dure su permanencia en el albergue.

Las lluvias continúan, y las familias no saben cuánto tiempo tendrán que permanecer en estas condiciones. La situación es alarmante y requiere una respuesta inmediata de las autoridades competentes para evitar que la situación empeore y garantizar la seguridad y la salud de todas las personas afectadas.LB