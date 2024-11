Familias damnificadas siguen retornando a zona cero de la Guillén

Tegucigalpa – Pese a que están conscientes del riesgo que representa regresar a sus casas en la colonia Guillén de Tegucigalpa, este fin de semana más familias han regresado a la zona cero del deslizamiento que en septiembre de 2022 arrasó con las viviendas en ese sector.

Una de las afectadas que regresó este sábado a su casa en la Guillén dijo que son más de diez familias las que han regresado al sitio, al no tener donde vivir. “Nosotros estamos de acuerdo que vivimos en zona no retornable, pero lo hacemos, regresamos porque no nos ajusta para alquilar y comer porque todo está caro”.

Las familias que fueron notificadas de que sus casas serán derribadas por la Alcaldía Municipal han mostrado su rechazo.

“Yo no estoy de acuerdo porque la casa que se supone que van a dar está muy largo, otra porque son muy pequeñas y en todo caso, estoy en zona de riesgo, pero mis dos viviendas siguen de pie, si yo mirara que están rajadas, que se están fisurando, yo no lo pensaría dos veces para salirme”, dijo al pedir obras de mitigación que no incluyan derribar las casas en pie.

La capitalina dice que la Alcaldía les ofrece pagarles el alquiler para que se salgan de las viviendas, pero tomando en cuenta que a otras familias les ofrecieron lo mismo y según ella, no cumplieron, no creen estas ofertas. VC