Faltan cuatro puntos por cumplir con ONU para la CICIH, pero dependemos de la oposición: Canciller Reina

Tegucigalpa – El canciller Enrique Reina reveló este lunes que de seis puntos solicitados por las Naciones Unidas (ONU) al gobierno hondureño, se han logrado cumplir dos, es decir que cuatro están pendientes, pero es un tema que no depende exclusivamente del gobierno, sino de la oposición política representada en el Congreso Nacional.

– El funcionario se mostró sorprendido por la divulgación del documento oficial que contiene una serie de peticiones por parte de la ONU para la instalación del mecanismo.

– La amnistía post golpe de Estado debió incluirse en las peticiones y no se hizo, se quejó Reina.

“Hemos avanzado muchísimo, la instrucción de la presidenta Xiomara Castro es avanzar y lo hemos hecho”, remarcó el funcionario al tiempo que expresó el gobierno ha hecho más de 40 acciones tendientes a instalar la misión anticorrupción e igualmente la mandataria hondureña ha visitado en tres oportunidades el secretario general de la ONU, Antonio Guterres para exigir la instalación de una eventual CICIH.

Detalló que “son seis puntos, nosotros hemos cumplido dos, otros no están en la lista porque ya se habían cumplido, estamos en ese proceso de negociación, pero como digo, esos cuatro puntos prácticamente están incluidos en el proyecto de ley presentado por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya y esperaríamos que el Congreso lo avance, no han querido… nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso, si no quieren avanzar obviamente no es parte del gobierno de Honduras”.

Reiteró que el gobierno pidió la divulgación de las diligencias para tener una visión general de lo que se ha avanzado hasta la fecha, sin embargo en las últimas horas se filtró documentación parcializada sobre un informe de expertos.

Reina no cree que el documento se haya filtrado por la delegación hondureña que componen: Edmundo Orellana, Rixi Moncada, Maira Mejía y Manuel Antonio Díaz.

