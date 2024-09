Falta de investigaciones efectivas, eficientes y oportunas “alimentan” la impunidad en el país: Conadeh

Tegucigalpa– La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre fue contundente al señalar que la falta de investigaciones efectivas, eficientes y oportunas, como lo mandan los estándares internacionales, es lo que permite que se sigan cometiendo crímenes en el país en total impunidad.

Precisamente porque hay impunidad es que se siguen cometiendo los mismos errores, sostuvo la titular del Conadeh.

Explicó que cuando hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTE- IDH), el objetivo es la no repetición de esos hechos pero que sigan pasando y no haya investigaciones efectivas, eficientes y oportunas, como mandan los estándares internacionales es lo que ha permitido para que sigamos en ese tipo de situaciones.

Defensores de derechos humanos

en situación de vulnerabilidad

Izaguirre reconoció que la CORTE-IDH a través de su jurisprudencia y específicamente en el caso de Janeth Kawas, habla que los defensores del ambiente y del territorio son considerados también defensores de derechos humanos.

Es preocupante que se le comunique al Estado hondureño de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de derechos humanos, por el trabajo que realizan, y no se tomen las medidas correctivas o necesarias para proteger su integridad personal y su vida.

Recordó que el pasado 10 de septiembre el Coandeh emitió una Alerta Temprana en la que advierte a la comunidad internacional, a las autoridades estatales y a la población en general sobre la falta de adopción de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los Integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Las Alertas Tempranas tienen una naturaleza preventiva y humanitaria que tienen por objetivo impulsar acciones de prevención desde una perspectiva humanitaria, de derechos humanos y con un enfoque de seguridad humana; de tal manera que poseen un carácter fundamentalmente tutelar por cuanto sean capaces de evitar daños irreparables en los derechos y condiciones de vida de las personas.

Mecanismo de protección “nunca ha funcionado”

La titular del Conadeh cuestionó que el Mecanismo Nacional de Protección no es que no funciona actualmente es que nunca ha funcionado y que, por eso, colegios como el de los abogados y el de los periodistas se retiraron del Mecanismo porque no sentían que se estaban asegurando esas medidas de protección.

Señaló que defender derechos humanos, desafortunadamente, se vuelve una afrenta a diferentes sectores que no están satisfechos ni contentos con que se defiendan los derechos humanos y ponen en peligro la vida de quienes desempeñamos esa labor.

Se deben atender las causas

estructurales que generan violencia

La Defensora del Pueblo considera indispensable que se atiendan las causas estructurales que generan las condiciones de violencia en el país.

De qué sirve que se tenga miles policías que anden protegiendo a 20 defensores de derechos humanos si no se está atacando la raíz del problema que es de donde vienen las amenazas y los atentados contra la integridad personal y la integridad física de las personas.

En los últimos años, la criminalización hacia los defensores que buscan proteger la tierra, los ecosistemas y sus territorios, se ha convertido en un peligro tanto para ellos como para sus familiares, por la grave situación de violencia que se vive en el país y que desde el 2022 dejo más de 30 muertes violentas.

El último hecho violento ocurrió el pasado 14 de septiembre de 2024, en el que perdió la vida el defensor del ambiente Juan López, acción por la que el Conadeh recomendó, al Estado de Honduras, realizar una investigación oportuna, independiente, imparcial y exhaustiva para evitar que el crimen se sume a la larga lista de casos impunes en el país. IR