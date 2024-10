Fallo sobre Muelle de Cabotaje en La Ceiba será hasta después de vacaciones

Tegucigalpa – Para el pasado 26 de junio se esperaba la audiencia para la suspensión de la medida cautelar interpuesta tanto a los dueños originales como los dueños legítimos actuales de la propiedad en el muelle de cabotaje.

Sobre cuál era su expectativa al respecto, Jonathan Romero, representante legal de Dream Ferries, manifestó: “Por un lado, que se suspenda esta medida cautelar en la inmediatez, cosa que ya no se logró y por otro lado que la “posesión” (la propiedad en muelle de cabotaje) sea devuelta a la empresa Dream Ferris, su actual y legítimo dueño”.

El profesional del derecho confió que la Corte Suprema de Justicia de “no admitido el recurso de casación” sobre esta propiedad en enero 2023, que fue interpuesta por la Empresa Nacional portuaria (ENP) hace más de 20 años a la propiedad en muelle de cabotaje y donde finalmente se otorgó la reivindicación de dominio a los dueños legítimos y originales.

Asimismo, arguyó sobre la delicada responsabilidad de proteger el derecho a la propiedad privada para que no sea claro delito de violación en este caso y que puede tener un efecto catastrófico a la vista de los inversionistas nacionales y extranjeros en Honduras en el turismo y en general.

Recuento de hechos

Con fallo del 18 de enero del 2023 la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba deja firme que el terreno en litigio por más de 24 años en la Gran Marina de La Ceiba debía ser devuelto a sus dueños originales.

Después del fallo de enero, entre el mes de mayo del 2023 hasta enero 2024 el Juzgado de Letras de la Sección Judicial, de La Ceiba, realizó un total de tres notificaciones a los ocupantes Safe Way Maritime Transportation S.A. (Galaxy). Notificaciones que van desde solicitud de títulos que justificaran su posesión hasta su desalojo por voluntad propia del bien inmueble propiedad legítima ahora de Dreams Ferries.

La Comisión Interinstitucional de Transición del Muelle de Cabotaje en cumplimiento al oficio No. 1268 – 2023, ordenado por el mismo Juzgado de Letras de la Sección Judicial informó a dicho juzgado que la empresa Safe Way Maritime Transportation S.A. “Galaxy” no tenía ninguna relación contractual con dicha entidad ni con la Municipalidad; 27 de septiembre y 8 de agosto 2023 respectivamente.

“En este caso en mención el concepto de “tenencia” juega un rol muy importante, le explico: la propiedad fue vendida en proceso de compra – venta legal y de buena fe de parte de los dueños originales a Island Ferries, ahora Dream Ferries; importantísimo destacar algo que la opinión pública desconoce, es que los dueños originales llevaron a cabo la primera oferta de venta del inmueble a la empresa Galaxy que son quienes hoy, no quieren desalojar las instalaciones ubicadas en una propiedad que claramente tiene dueños legítimos y Galaxi la rechazó. Debe quedar claro: que el dueño no usurpa, no roba, no violenta”, aseguró representante legal de Dream Ferries, Jonathan Romero.

Por su parte Romero y representantes de la empresa Dreams Ferries, concluyeron: “confiamos que se harán valer los derechos de propiedad privada por Juez José Carranza de La Ceiba y que la prensa podrá ser veedor de este fallo”. PD