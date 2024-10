Fallece la leyenda del picheo cubano Luis Tiant

Redacción Deportes.- El legendario exlanzador cubano Luis Tiant, quien mostró su talento por 19 temporadas en las Grandes Ligas, falleció este martes a los 83 años.

La información fue dada a conocer por la MLB, quien expresó su tristeza por el fallecimiento de «El Tiante», como era conocido el estelar serpentinero cubano.

«Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Luis Tiant», expresa el comunicado publicado por la MLB.

Los Guardianes de Cleveland, antiguos Indios, con quienes Tiant se uniformó en su tiempo como jugador, también expresaron su pesar por la pérdida física del dominante lanzador nacido en Marianao, quien fue reconocido como parte de los mejores 100 peloteros en la historia del equipo.

En 1968, Tiant ganó el título de efectividad en la Liga Americana y representó a Cleveland en el Juego de Estrellas.

«En 2001, fue nombrado miembro de nuestro equipo Top 100. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y la comunidad del béisbol», expresó en sus redes sociales el conjunto de Cleveland.

En su paso por las Grandes Ligas, además de lanzar para el equipo de Cleveland, Tiant vistió la camiseta de los Medias Rojas de Boston, Yanquis de Nueva York, Mellizos de Minnesota, Piratas de Pittsburgh y Angelinos de Anaheim.

En este recorrido ganó 20 o más juegos en cuatro ocasiones (21 en 1968, 20 en 1963, 22 en 1974 y 21 en 1976), conquistó el título de efectividad en las campañas de 1968 (1.60) y en 1972 (1.91) y participó en tres ediciones del Juegos de Estrellas (1968, 1974 y 1976).

Tiant terminó en tres ocasiones entre los primeros seis en las votaciones para el premio Cy Young, que distingue al mejor lanzador de la temporada, en la Liga Americana y en dos oportunidades estuvo entre los primeros ocho para el premio al Jugador Más Valioso.

Reconocido por su movimiento giratorio al lanzar desde el montículo, en este recorrido de casi dos décadas exhibiendo la calidad y dominio de sus picheos en las Grandes Ligas, el estelar cubano dejó un registro en serie regular de 229 victorias y 172 derrotas, acompañado de un porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.30 en 573 partidos, 484 de ellos como abridor, en los cuales registró 3,486.1 entradas lanzadas, en las que ponchó a 2,416 bateadores.

En la postemporada también logró un registro positivo, al colgar una marca de 3-0, con porcentaje de carreras limpias permitidas de 2.86, en cinco presentaciones, en las que compiló 34.2 episodios, con 20 bateadores retirados por la vía del ponche.

Con todo y sus registros históricos y del reclamo de sus ex compañeros y rivales, Tiant no ha sido escogido al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, causando en él un descontento, que lo llevó a expresar que de no ser exaltado en vida, no quería ser escogido para entrar a la inmortalidad del béisbol tras su muerte.