Facción del PSH presenta recurso en el CNE para anular elección de Nasralla como presidente de esa institución

Tegucigalpa – Varios miembros del Partido Salvador de Honduras (PSH) interpusieron en el Consejo Nacional Electoral (CNE) un documento de nulidad que no reconoce la asamblea nacional donde se eligió a Salvador Nasralla como presidente de esta institución.

El abogado René Adán Tomé, manifestó que la asamblea nacional del fin de semana pasado incurrió en varios vicios de nulidad, debido que el directorio del PSH convocó a personas que no están investidas de autoridad.

Explicó que los delegados para la asamblea nacional no son válidos porque no se ha convocado en los niveles municipales y departamentales.

El CNE no ha reconocido a ningún delegado de asamblea porque no se ha hecho ninguna elección, opinó el profesional del derecho.

Tomé criticó que el directorio del PSH no quiere realizar asambleas en todos los niveles para elegir a los delegados e incurre en el delito de desobediencia.

“Un ciudadano no puede ser el dueño de un partido, él (Nasralla) manifiesta que le están robando el partido y eso no existe porque no es dueño”, declaró el abogado Tomé. AG