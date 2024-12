Extitular del Cohep pide al gobierno dejar de buscar “enemigos invisibles” para justificar su incapacidad

Tegucigalpa – El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz pidió al gobierno dejar de buscar “enemigos invisibles” para justificar su incapacidad en el tratamiento de los problemas que aquejan al país.

– “Ojalá que rectifiquen el camino, se necesita liderazgo que una a la nación. La energía, los incendios, el humo y la contaminación son temas que no entiendes cuestiones ideológicos”, manifestó.

Cuestionó las acusaciones del ministro de Planificación, Ricardo Salgado, quien el fin de semana culpó “a las élites del país” de estar detrás de sabotajes contra instalaciones eléctricas y de los incendios forestales como una forma desesperada porque no tienen opción de ganar las elecciones.

“Culpar a la derecha de sabotaje, eso al pueblo hondureño ya no le convence, eso no es tema de ideologías, ya no es tema de estar peleando elecciones, si no estamos en época electoral”, expresó.

Señaló que no es a través de redes sociales, pelando, que se resolverán los problemas del país, al tiempo que propuso una mesa técnica que involucre a los sectores importantes de la nación.

Ruiz refirió que estos enfrentamientos al país le están haciendo mucho daño y “nos van a pasar factura a todos, ya raya y molesta realmente el estar buscando enemigos invisibles para pelear y justificar muchas de las incapacidades en la toma de decisiones y planificación del gobierno”.

Calificó como “patético” el llamado angustioso del alcalde sampedrano, Roberto Contreras, a la presidenta Xiomara Castro para atender el terrible incendio en El Zapotal, El Merendón. “Desde hacía dos días la montaña estaba ardiendo, o sea que cuando se reportó el incendio en la montaña de la magnitud que es El Merendón, donde hay una biomasa increíble porque es una zona que ha estado cuidada a través de décadas, es el pulmón del Valle de Sula, pero tener que recurrir a los medios de comunicación para pedir ayuda cuando las autoridades deberían usar el teléfono rojo”, describió.

Sobre las múltiples protestas que a diario ocurren en Honduras, refirió que mientras no existan respuestas a la población continuarán este tipo de comportamientos por parte de la ciudadanía.

Lamentó que los recurrentes cortes de energía tienen al borde de la histeria a los pobladores, especialmente en el norte de Honduras, donde se genera la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB). JS