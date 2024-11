Expulsan del PL a la diputada Kritza Pérez y el edil Erick Mejía

Tegucigalpa – La comisión de ética del Partido Liberal decidió este martes expulsar de esta institución política a la diputada Kritza Pérez y al alcalde de Texiguat en El Paraíso, Erick Mejía.

Así lo confirmó el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, quien manifestó que no es la primera ocasión en que se expulsa miembros.

Recordó que su antecesor en la presidencia del CCEPL, Luis Zelaya, había expulsado a 17 diputados, sin embargo, no hicieron bien el procedimiento y el Consejo Nacional Electoral (CNE) revirtió la decisión.

Rosenthal confirmó que tanto el alcalde Erick Mejía como la diputada Kritza Pérez pueden apelar la decisión de expulsión.

De su lado, el edil Erick Mejía manifestó que no le han comunicado la determinación de expulsión

“Nadie me lo ha comunicado, no me extrañaría esta decisión tomando en cuenta los intereses en la institución que desde el 2009 se ha venido equivocando”, aseveró.

Atribuyó su expulsión por el accionar de algunos miembros del CCEPL.

Mejía pidió al Tribunal de Honor del Partido Liberal que también sometan a aquellos miembros liberales que marcharon en las manifestaciones del Bloque de Oposición Ciudadano (BOC).

Igualmente, señaló que deben someter a audiencias a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en dos administraciones que avalaron la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández.

Lamentó que la idiosincrasia del Partido Liberal en lugar de sumar, ha ido reduciéndose desde el 2009. AG