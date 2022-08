Manuel Zelaya se burla de dirigente lenca que reclamaba construcción de carretera en La Campa

Tegucigalpa– El asesor presidencial Manuel “Mel” Zelaya se burló de un dirigente indígena lenca de la comunidad de La Campa durante una reunión con los miembros de dicho grupo étnico que se trasladaron a Tegucigalpa para reclamar la conclusión de la carretera de su comunidad.

“No hay dinero” dijo el expresidente y asesor presidencial, José Manuel Zelaya Rosales, a pobladores lencas de La Campa, Lempira, quienes llegaron a Casa Presidencial a solicitar proyectos carreteros.

Ante el reclamo de dirigentes lencas a impulsar la reparación de proyectos carreteros en la zona, el asesor perdió la compostura y les expresó que no hay forma de continuar las carreteras en todo el país, no solo en La Campa, Lempira.

Zelaya se ensarzó en una polémica con el dirigente lenca identificado como Darwin, el cual lo exasperó por sus demandas al grado de llegar a catalogarlo como cerrado y el más “durito para entender”, sus explicaciones en cuanto a que no hay dinero en la actualidad para concluir la carretera que comunica La Campa, Lempira con otras comunidades.

“Me entiende Darwin, me entiende o no entiende, este es medio durito para entender (…), si este no entiende no entienden los demás” le manifestó el asesor a uno de los dirigentes que estaba presente.

En el instante otro de los dirigentes presente salió al paso dijo “somos Lencas y entendemos lo que nos dicen, y comprendemos y tenemos pensamiento crítico, si nos dice que no hay dinero ¿Cuál será la negociación con la empresa?

Darwin reclamaba que Manuel Zelaya, asesor y esposo de la presidenta Xiomara Castro, le diera una orden al ministro de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos, cuando iba a reiniciar el trabajo de construcción de la red vial.

Ante la insistencia de los dirigentes dijo que no hay dinero para nada “ni un centavo”, y no hay forma de continuar los proyectos, hay que ir a sacar crédito para eso.

Zelaya Rosales, en un tono molesto dijo que no le hicieran repetir y les aseguró tener varias solicitudes de proyectos carreteros, que no se pueden continuar, el ambiente se puso tenso, le dijo a uno de los presentes “anda conseguí el dinero vos”.

El evento se llevó a cabo en Casa Presidencial y fue transmitido por el canal estatal 8, indicando Zelaya que le encantaba porque así las demás comunidades entenderían la situación de iliquidez del gobierno.

“Tienen que entender propios y extraños que la Casa Presidencial no es la casa de San Nicolás”, sentenció el exmandatario hondureño, reiterando que no hay un cinco ni partido por la mitad.

También amenazó con retirar el acuerdo firmado porque Darwin no aceptaba, “no entendes” que no hay dinero, reiteraba a cada rato Zelaya.

Pidió a los demás integrantes de la comitiva que dejaran a Darwin en Tegucigalpa e instó al ministro Ramos que lo contratará para su oficina y que le encargará que recibiera todas las peticiones de los 298 alcaldes del país y que luego se encargará de buscar el financiamiento y la contratación de empresas para hacer frente a las demandas de las comunidades.

