Expresidente Hernández no podría defenderse en libertad, pero el “Tigre Bonilla” sí, según penalista

Tegucigalpa – A criterio del penalista Salomón Amador, es casi imposible que el expresidente Juan Orlando Hernández, pueda gozar de una medida cautelar para defenderse en libertad a cambio de una fianza, mientras el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos, el “Tigre Bonilla”, sí podría lograrlo.

Aunque el abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, Raymond Colón, insiste en que su cliente podría defenderse en libertad, el penalista señaló que la magnitud de los cargos y la posibilidad de una condena de muchos años no permitirían una defensa en libertad.

El abogado Colón, dio a conocer en su visita a Honduras que en el término de 10 días se solicitará fianza para que el expresidente se defienda en libertad.

Sin embargo, según el profesional del derecho Salomón Amador, esta no sería probable, ya que existe el peligro de fuga y él exgobernante no podría presentar un arraigo suficiente en Estados Unidos, al no ser ciudadano norteamericano y la gravedad del caso.

El Tigre sí podría lograrlo

Asimismo, el abogado anotó que, en el caso de Juan Carlos Bonilla, las posibilidades sí existen, por la anuencia de colaboración que el exjefe de la Policía ha mostrado y que podría estar negociando con las autoridades de Estados Unidos.

En ese caso le podría permitir un arresto domiciliario a través de algunas medidas como el conocido grillete, anotó.

El caso de Bonilla sería diferente porque no podría pagar una fianza, porque tiene defensa pública y ha reiterado que no tiene recursos, sin embargo, si él es un colaborador, que convence a la Fiscalía podría también negociar defenderse en libertad, pese a que también los cargos son graves. LB