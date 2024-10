Expresidente del Cohep pide invertir en generación de energía hídrica, cuestiona a Venezuela y dice “aquí puede pasar lo mismo”

Tegucigalpa – El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé pidió a las actuales autoridades gubernamentales que inviertan en la generación de energía por la vía hídrica, al tiempo que cuestionó a los ideólogos que están más preocupados por compaginar con gobiernos como Venezuela.

“El dictador de Venezuela -se refiere a Nicolás Maduro- no quiere tener oposición en las elecciones de julio y este gobierno mandará una delegación como si nos sobra el pisto (dinero), realmente eso es nefasto y les digo que no estamos para estar avalando estas situaciones”, caviló.

Subrayó que el actual presidente de Venezuela tiene miedo que el pueblo los mande a volar y por eso no permite la participación de líderes opositores en las elecciones de julio. “Aquí si siguen las cosas igual como están les puede pasar lo mismo”, advirtió.

Valoró que el gobierno ha logrado bajar las pérdidas de la estatal de energía del 39 a 34 puntos. “Es significativo que se estén haciendo las inversiones, desafortunadamente vamos a lograr incrementar el potencial de generación de energía a base de combustible y eso lo va a tener que pagar el pueblo hondureño con precios bien altos porque la energía está subiendo a través de los combustibles”, explicó.

Cuestionó que la política de subsidios a la energía no resuelve el problema porque la cuenta termina siendo pagada por los que siempre están al día con el recibo del servicio público.

“Está bueno beneficiar al pueblo pobre, pero lo que debemos es beneficiar a todo el pueblo”, expuso Facussé.

Propuso retomar un proyecto hidroeléctrico que se planificó hace algunas décadas para ser construido en conjunto con el vecino El Salvador.

Sobre la posibilidad que grupos industriales se desconecten en las horas pico del sistema nacional de energía para evitar apagones, respondió que “racionar a los industriales es disminuir las fuentes de trabajo, no creo que sea una gran idea para el país, máximo cuando la producción ha bajado, las inversiones no se han hecho y no generamos atracción de inversiones”.

Puntualizó que “que es lamentable que las inversiones que se debieron hacer en el gobierno anterior no se hicieron, hubo un despilfarro de recursos, robo atroz contra el pueblo y el resultado lo estamos pagando ahora”.

El empresario citó que la actual administración ya va por el tercer año de mandato y lo que deberían esmerarse es en la generación de energía hídrica, en vez de estar gastando el dinero que recibimos de las remesas en la compra de combustibles.

Alabó a las personas visionarias que hace 40 años decidieron invertir en la construcción de la Represa El Cajón, al tiempo que sugirió instalar una quinta turbina para generar más energía a través del agua.

Mientras, en torno a la presentación de la Ley de Reforma Tributaria en el Congreso Nacional, apuntó que espera que se haya valorado lo recomendado por los empresarios, caso contrario habrá repercusiones nefastas para Honduras. JS