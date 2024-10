Expresidente de BCIE sugiere a Gobierno un plan de acción para reactivar la economía hondureña

Tegucigalpa- Situaciones como la caída en reservas son señales tempranas de que se debe hacer corrección, y “aunque aún no estamos en una crisis cambiaria, no estamos en una crisis macroeconómica, pero lo vamos a estar si no tomamos acciones contundentes el día de hoy” advirtió el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi.

El especialista fue claro en que “necesitamos que el Gabinete Económico a través de la señora presidenta (Xiomara Castro), nos digan con claridad hacia dónde vamos”.

En ese sentido, Dante Mossi, recalcó que las reservas internacionales de Honduras han retrocedido, lo que refleja la falta de dinamismo en la economía del país. Mossi destacó que el equipo económico del gobierno no ha sabido aprovechar las oportunidades para revertir esta situación y que es fundamental tomar medidas urgentes al respecto.

Según Mossi, aunque actualmente existen suficientes dólares para atender la demanda público-privada, la caída en la disponibilidad de divisas podría incrementar el precio del dólar frente al lempira. “El problema no es el nivel bajo de reservas, sino la poca actividad económica en el país”, afirmó.

Lo importante es la falta de actividad económica del país, se ha venido discutiendo la cantidad de ejecución presupuestaria “es patética yo hago una invitación a hacer un comité de acción de parte del gobierno para que le ayude (…), que ejecuten sus presupuestos en tiempo y forma porque es inaceptable”.

Mossi subrayó que el sector público ha fallado en la ejecución de obras, con proyectos emblemáticos a manera de ejemplo mencionó la carretera del sur que, tras seis años, no muestra avances significativos.

El exfuncionario del BCIE, también destacó que, aunque se logre un acuerdo exitoso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un desembolso de 240 millones de dólares o 400, esto no compensará la caída histórica en las reservas internacionales. Por ello, sugiere acceder a la línea de emergencia del BCIE por 100 millones de dólares para fortalecer temporalmente.

Mossi hizo un llamado al gobierno para que dirija con claridad el rumbo económico del país, especialmente ante un contexto electoral. Recalcó que el gobierno debe liderar los esfuerzos para impulsar leyes que fomenten la inversión, como la Ley de Empleo Temporal y la Ley de Movilidad Eléctrica, y dejar de lado los discursos que dividen al país.

«No estamos en una crisis cambiaria ni macroeconómica, pero lo estaremos si no tomamos acciones contundentes», advirtió.

Finalmente, Mossi señaló que, en comparación con otros países de la región, Honduras se encuentra en desventaja. «Incluso Nicaragua, con sus propias presiones, está mejor que nosotros», concluyó, destacando la urgencia de corregir el rumbo económico del país y brindar expectativas claras a la población hondureña.LB