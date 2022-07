Exposición presenta la «persistencia en la gráfica» de un alemán-ecuatoriano

Quito.– El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) del Ministerio ecuatoriano de Cultura y Patrimonio y la Universidad Casa Grande, inauguran este jueves la exposición «Peter Mussfeldt, persistencia en la gráfica», del alemán fallecido en 2021, tras permanecer en Ecuador por 60 años .

La exhibición, que estuvo lista en mayo de 2020, pero que se postergó por la pandemia de la covid-19, fue uno de los últimos proyectos pensados y planificados por el artista antes de su fallecimiento.

El nombre de la exposición responde a la constancia del autor alemán, en este género específico de trabajo y la permanencia de su obra a lo largo del tiempo, en el país que lo acogió hace 60 años.

Por ello, la exhibición -abierta gratuitamente de martes a domingo- es un repaso de lo más importante de su trabajo en el diseño gráfico, «una pequeña muestra de un talento desbordante, cargado con temas locales pero con una visión diferente, que de inmediato se distinguió de lo entonces establecido», dice el MAAC en un comunicado.

«Hablamos de un hombre que se reinventaba como creativo, y cuya obra estaba en constante evolución, la que cada vez ha ido adquiriendo más relevancia», añadió.

Mussfeldt nació en Berlín en 1938. En 1962 llegó a Ecuador, vivió en Quito durante los 6 primeros meses, y luego trasladó su residencia a Guayaquil (suroeste), donde trabajó en una misma agencia de publicidad por 20 años.

«Estudió en su natal Alemania y luego viajó por Italia, Grecia y Francia. En este último país llegó a conocer al célebre dramaturgo Jean Cocteau y a Pablo Picasso, para quien realizó un afiche de su único drama, ‘El deseo atrapado por la cola'», señala el escrito.

A lo largo de su vida profesional, lanzó una colección de camisetas y prendas de vestir con diseños de animales propios del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, que se convirtió en una herramienta de fomento del turismo nacional e internacional, como un mecanismo para aproximarse a lo que se conoce como «Marca país».

LLEGADA AL MoMA

En 1968, Mussfeldt hizo su primera gran exposición de grabado en la Universidad Católica de Guayaquil. Poco después, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) adquiere una colección de sus grabados para incluirlos en sus exposiciones itinerantes: «Grabados Latinoamericanos del Museum of Modern Art» y «Etchings around the World».

En la década de 1970, creó una serie de 60 pájaros inspirados en las culturas ancestrales ecuatorianas, que luego fueron usados para crear alfombras, tapices y anudados a mano hechos por artesanos ecuatorianos.

En 1980, obtuvo la nacionalidad ecuatoriana, y en 2015, recibió el título Magister Honoris Causa de la Universidad Casa Grande; la Universidad San Ignacio de Loyola (Lima) y la Universidad de Palermo (Buenos Aires) le otorgaron distinciones similares en 2018.

