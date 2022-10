Expertos de Costa Rica, México, Perú, Ecuador y Estados Unidos acompañarán proceso de elección de CSJ

Tegucigalpa – Expertos de Costa Rica, México, Perú, Ecuador y Estados Unidos acompañarán el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los expertos internacionales realizarán una veeduría al proceso de elección de la nueva CSJ arribarán esta semana a Honduras, anunció este lunes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo local de Transparencia Internacional que coordina la iniciativa de observación.

El panel de expertos internacionales que llevará a cabo un monitoreo a las etapas críticas del proceso de elección de los nuevos magistrados y magistradas de la CSJ está conformado por: Evelyn Villarreal (Costa Rica), Jaime Chávez Alor (México), José Carlos Ugaz (Perú) Paulina Aguirre Suárez (Ecuador) y Eric Van Vugt (Estados Unidos).

El acompañamiento de los veedores se extenderá por seis meses y tiene como propósito incrementar los estándares de transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la elección de los funcionarios judiciales, a través de un proceso de investigación abierto, participativo y meritocrático.

La veeduría internacional incluye visitas a los actores públicos y no estatales involucrados en la evaluación, certificación y elección de la CSJ para el período 2023-2030, así como la preparación de informes independientes sobre la objetividad, rigurosidad legal y técnica del proceso.

Con la iniciativa, la ASJ busca contribuir con una herramienta útil de rendición de cuentas en procesos de elección de altos funcionarios públicos en el sector justicia y que marcará una pauta en la próxima elección del fiscal general del Ministerio Público y ayudará a desarrollar las condiciones habilitantes para instalar una comisión internacional anticorrupción en Honduras.

La CSJ es elegida por el Congreso Nacional para un período de siete años y se prevé que inicie funciones en febrero de 2023.

“En un contexto de alta corrupción, desconfianza e inseguridad jurídica, las decisiones que tomará la nueva Corte Suprema de Justicia serán trascendentales para promover cambios en la justicia hondureña. La elección tendrá un fuerte impacto en la estabilidad política y económica del país para el resto de la década, por lo que contar con magistradas y magistrados con la conocimientos, experiencia e integridad necesaria fomentará la independencia del Poder Judicial”, manifestó Lester Ramírez, director de Democracia y Transparencia de ASJ.

Desde la sociedad civil, ASJ ha llamado al Congreso Nacional y otras instancias involucradas en el proceso a seleccionar candidatos con antecedentes comprobados, experiencia e integridad, contribuyendo de esta manera a una mayor independencia judicial.

La iniciativa de veeduría internacional es apoyada además por el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), a través de las organizaciones hondureñas: Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH) y la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG), así como la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh) De igual manera, se coordinarán esfuerzos con organizaciones internacionales como Due Process of Law Foundation (DPLF), American Bar Association (ABA), Washington Office on Latin America (WOLA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Vance Center. (RO)