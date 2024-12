Exmagistrado Jorge Abilio Serrano sobre acusación de prevaricato: No genera sorpresa el actuar del MP

Tegucigalpa – En respuesta a los requerimientos del Ministerio Público (MP), el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Abilio Serrano, dijo que no le causa sorpresa y no descarta que se trate de temas políticos y ya prepara su defensa.

Las declaraciones del exmagistrado se dieron luego que en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra varios funcionarios y exfuncionarios, incluidos cinco exmagistrados de la Sala de lo Constitucional (2016-2023), acusados del delito de prevaricato.

Entre ellos, se conoció que figura el exmagistrado Jorge Abilio Serrano, quien respondió a las acusaciones señalando que no tiene conocimiento detallado del caso, pero criticó la actuación de las autoridades.

«La capacidad de sorpresa está superada»

Serrano expresó que no le sorprenden las acciones del Ministerio Público y del gobierno actual. “Ya la capacidad de sorpresa ha sido superada. Me comentaron que van a citarnos para que rindamos una declaración, lo que al menos muestra algo de prudencia, a diferencia de otros casos donde se libraron órdenes de captura sin considerar que los acusados podrían presentarse voluntariamente”, manifestó.

El exalto juez calificó algunas acciones del Ministerio Público como “fuera de contexto y sin sentido” y aseguró que desconoce si existe una orden de captura en su contra. Sin embargo, afirmó que ya ha buscado asesoría legal para atender cualquier llamado y presentarse de forma voluntaria como corresponde.

El caso del sindicato de la UNAH

Serrano aclaró que, de tratarse del caso relacionado con el sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, su papel se limitó al cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Suprema anterior. “Nosotros solo nombramos un juez ejecutor para que hiciera valer la sentencia, como corresponde en ley”.

El exmagistrado negó haber recibido intereses indebidos y reconoció que es común recibir llamadas de conocidos que buscan resolver casos con rapidez, pero insistió en que nunca actuó al margen de la ley.

Acusaciones con tintes políticos

El exfuncionario judicial no descartó que se trate de casos con tinte político, ofertas de campañas que se cristalizan a través de acusaciones criminales, pero no creí que estas cosas se dieran, pero lo estamos viendo; no especificó, pero dijo que son varios casos, no obstante, dijo no sentirse con importancia política para sufrir persecución “yo creo que hay interés en buscar justicia, pero hay muchas falencias en el estudio de los temas”, concluyó.

El Ministerio Público también presentó requerimientos fiscales contra el juez ejecutor German Ubaldo Flores y Carlos Manuel López, presidente del sindicato universitario. LB