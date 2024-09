Exjefe de la DPI revela que exministro Pacheco Tinoco ordenó parar investigación contra narco

Tegucigalpa – Los cargos de ministros de Seguridad y de Defensa son puestos políticos, por lo tanto, estas instituciones son dirigidas por políticos, señaló este viernes el extitular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), José Alfredo Ponce.

– Los cargos de ministros de Seguridad y de Defensa son políticos, señala exdirector de la DPI

Reveló que cuando ostentó la dirección de la DPI, estaba investigando a un narcotraficante, el entonces ministro de Seguridad, Julián Pacheco, detuvo este proceso.

“Cuando yo mandé a investigar a un narcotraficante, el ministro de Seguridad Julián Pacheco se molestó tanto y me mandó a decir que me alistara que no estaba cumpliendo con la política de seguridad del Estado”, contó.

El comisionado general en condición de retiro recordó que quienes han dirigido el ministerio de Seguridad han sido abogados, militares y civiles, pero que en esta ocasión, es liderado por primera vez por un oficial activo.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha sido cuestionado por aparecer en cadenas nacionales apoyando a la presidenta para denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos.

En ese sentido, consideró que la extradición herramienta importante en contra del crimen organizado y común, pero también puede ser utilizado políticamente.

No obstante, admitió que el tratado de extradición no ha sido reciproco por parte de Estados Unidos.

Ponce analizó que si el ministro de Seguridad o de Defensa no aparecía apoyando a la presidenta en la cadena nacional, fácilmente son destituidos de sus cargos.

Sin embargo, aclaró que las instituciones tienen una función política del Estado, pero no son políticos en el sentido partidista. AG