Exgerentes de Banasupro dicen estar tranquilos y no temen tras informe presentado por el CNA

Tegucigalpa – Merlin Edgardo Cárcamo y Luis Fernando Pinel, ambos exgerentes de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) en el anterior gobierno, reaccionaron este jueves luego que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunciara presuntas irregularidades en el periodo que ellos estuvieron en la gerencia.

Pinel fue gerente de 2018 a 2021, mientras que Cárcamo de 2021 a 2022, son acusados por presunta corrupción de parte del ente anticorrupción de sociedad la sociedad civil hondureña, también fue mencionado el contador Yimi Roberto Alvarado, quien estuvo en el cargo desde 2015 a 2022.

“Respeto el accionar del CNA, que tienen un visión objetiva, sin embargo en mi caso me hubiese gustado que antes de emitir un informe d esa naturaleza, se hubieran hecho investigaciones más profundas”, dijo inicialmente el exfuncionario en declaraciones a Radio América.

En ese sentido, consideró que no existió “tal piñata en Banasupro, tampoco sobrevaloración n las compras, habría sido bueno que hubieran convocado y yo hubiese llegado, porque considero que se está cometiendo un cierto nivel de injusticia, no se trata de esconderse, pero hay que saber que no es fácil manejar esta institución”.

Por su parte, Merlin Cárcamo, que también fungió como gobernador de Francisco Morazán y nombrado después como gerente de Banasupro, rechazó las acusaciones del CNA y aseguró no es cierto que hayan mal utilizado al menos 300 millones de lempiras, “es un informe vacío y hasta cierto punto injusto”, externó.

Lamentó que el CNA no le haya dado el derecho a réplica, además de considerar que es un informe superficial al que le falta más información, misma que pudo ponerse a su disposición, pero que brindaron el espacio para poder fortalecer la investigación.

Finalizó diciendo que no tiene nada que temer y que está en la disposición de dar documentación de su gestión al frente de Banasupro, “si el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, estiman conveniente que me presente, no tengo ningún problema en hacerlo”, cerró. JP