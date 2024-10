Exdiputados de Libre serán los primeros perseguidos con Ley de Colaboración Eficaz, según Zambrano

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano reiteró que ese partido no apoya la propuesta de Ley de Colaboración Eficaz y advirtió además que tal como está, que los primeros perseguidos serían los diputados de Libre que se pasaron para el Partido Liberal.

Para el legislador opositor, a la ley le falta mucho y dijo que la ley va con dedicatoria “Libre lo que quiere es callar y perseguir a toda la oposición política y en este caso a los que se han salido de su partido”, advirtió.

«Le aseguro que los primeros a los que van a perseguir con esta ley es a diputados de Libertad y Refundación (Libre) que se han sumado al Partido Liberal», aseguró.

Zambrano dijo que las recomendaciones del Partido Nacional no han sido tomadas en cuenta. “Soy del criterio como abogado de que esta ley de colaboración eficaz tiene que escucharse la opinión de la Corte Suprema de Justicia porque tácitamente reforma el Código Procesal Penal porque es de procedimiento y mecanismos que van a la par del Código Penal y del Código Procesal Penal y no se ha escuchado la opinión de la Corte”, dijo.

Asimismo, Zambrano señaló que hay muchos elementos que le faltan a la ley y mencionó que el oficialismo no quiso incorporar que existieran varios elementos para ser colaborador eficaz, “Libre solo quiere que sea bajo la declaración testifical, que no tenga otro elemento como ser llamadas, mensajes, video, fotografías u otros documentos que vengan a acuerpar y darle fuerza fehaciente a una declaración”.

El diputado nacionalista también dijo que el oficialismo no ha querido derogar la amnistía política, “al no derogar este pacto de impunidad significa que muchas personas que tienen información y saben de los delitos contra el Estado que cometieron durante el gobierno de Mel, no van a poder colaborar porque ya se perdonaron esos delitos”.VC