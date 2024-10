Este miércoles el CCEPL decide si el liberalismo acepta a Jorge Cálix y Salvador Nasralla

Tegucigalpa – Tras la reunión de este martes el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), presidido por Yani Rosenthal, votó de forma unánime el protocolo a seguir para entrevistar a los aspirantes que buscan integrarse y reintegrarse al Partido Liberal y a quienes buscan entre ellos Jorge Cálix y Salvador Nasralla.

En ese sentido, Yani Rosenthal declaró que el objetivo es asegurar que los solicitantes, si se integran al Partido Liberal, permanezcan en él y no se marchen posteriormente. Además, enfatizó la importancia de que el perdedor apoye al ganador, recordando que, en las elecciones pasadas, el perdedor no le apoyó a él y optó por apoyar a otro partido y no quieren que eso se repita.

Los aspirantes deberán cumplir con los estatutos del Partido Liberal. Hoy se girarán las invitaciones a comparecencia tanto a Jorge Cálix como a Salvador Nasralla, y a los diputados solicitantes.

El miércoles se votará como Consejo Central Ejecutivo. Cada miembro del CCEPL hará sus preguntas y posteriormente se decidirá la reincorporación e incorporación de los solicitantes, que en total son 16.

Este proceso busca establecer un procedimiento claro y transparente para la integración de los solicitantes. A través de una serie de pasos bien definidos, el Partido Liberal pretende garantizar que todos los solicitantes tengan un diálogo objetivo con las autoridades del Consejo Central Ejecutivo, promoviendo así la integración y cohesión dentro del partido. Después de la votación, se procederá a la juramentación.

Protocolo a seguir

Se detalló que la Secretaría General del Partido Liberal enviará una invitación a los solicitantes para presentarse a la comparecencia en una fecha y hora determinada (será enviada este mismo martes).

Los solicitantes tendrán tribuna libre para dar palabras introductorias. Los miembros del CCEPL podrán hacer un máximo de una pregunta a cada solicitante.

Los solicitantes tendrán un espacio para dar sus palabras de agradecimiento al finalizar la comparecencia.

Considerando que el protocolo de reintegro ya fue aprobado, se fijará la orden del día y hora de la juramentación de los solicitantes al concluir la comparecencia. LB