Este lunes continúan las tomas en Hondutel, empleados exigen pago salarial

Tegucigalpa– Empleados mantienen este lunes tomadas las instalaciones de Hondutel en reclamo de pago de cuatro meses de salario.

Según los empleados la institución les adeuda cuatro meses de salario, más el decimocuarto mes que no ha sido acreditado.

Los empleados de la empresa estatal señalaron que ni el sindicato, ni las autoridades buscan salidas para poder sacar adelante la institución.

“Nosotros solicitamos nuestro salario atrasado, desde abril no nos pagan, pese a no tener dinero todo este tiempo siempre hemos estado acá trabajando, unos empleados no traen ni comida, pero están acá cumpliendo con su trabajo”, señaló uno de los manifestantes.

Es válido mencionar que las tomas en Hondutel, han persistido en los últimos días y los empleados indicaron que las tomas seguirán hasta obtener respuestas a sus peticiones.

