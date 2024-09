“Están haciendo actos desesperados”, dice Maribel Espinoza sobre entrega segundo borrador para instalación de la CICIH

Tegucigalpa – Luego que la presidenta Xiomara Castro entregó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el segundo borrador del Convenio para la Instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), la precandidata presidencial Maribel Espinoza consideró que “están haciendo actos desesperados”.

“Nunca hubo la voluntad política para que viniera la CICIH, ni la hay; están haciendo actos desesperados para decir que ellos no son culpables si no, la ONU; lo que no dicen es que Naciones Unidas está viendo los actos de corrupción en Honduras”, manifestó la también diputada por el Partido Salvador de Honduras.

La presidenta Castro entregó personalmente el documento al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Según el documento escrito al que dio lectura el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, este mecanismo permitirá que la CICIH actúe de manera independiente y autónoma, tanto en la investigación como en la acusación de delitos relacionados con la corrupción de alto impacto.

“Hicieron del país un paraíso para los narcotraficantes ¿usted cree que vendrá la CICIH cuando lo que están haciendo aquí es alentar que haya más crimen? Con el pacto de impunidad permitieron que todos sus exfuncionarios salieran libres”, cuestionó la diputada Espinoza.

El borrador también establece la plena cooperación de la Fiscalía General del Estado, garantizando las inmunidades y competencias legales para el personal de la CICIH, así como su rol en los procesos penales. Además, detalla el catálogo de delitos que la Comisión investigará y las medidas para asegurar su autonomía a misión internacional.

“Estos politiqueros creen que allá afuera son ignorantes, todo el pueblo tiene un rechazo por el actual gobierno, la situación del país nunca estuvo peor”, zanjó Espinoza. (RO)