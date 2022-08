Estamos en total desacuerdo con la práctica indebida de aprobar leyes en un solo debate: diputada Espinoza

Tegucigalpa – Los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), han hablado y están en desacuerdo con aprobar leyes en un solo debate, dijo la diputada Maribel Espinoza.

“Estamos en total desacuerdo en que se siga con esa práctica indebida de aprobar leyes en un solo debate y que no se proporcione con la debida antelación los proyectos de ley para ser estudiados”, argumentó.

La parlamentaria, dio a conocer que con sus compañeros del PSH, han discutido el tema y han llegado a ese acuerdo.

Asimismo, Espinoza dijo que es importante que el pueblo hondureño sepa que ella y otros compañeros desde el pasado mes de abril habían presentado una iniciativa de ley para derogar la actual Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

No obstante, ese proyecto no fue tomado en cuenta, no se nombró comisión dictaminadora y obviamente no se discutió.

La sorpresa es que ahora aparece este nuevo proyecto que se quiso aprobar en un solo debate, con el que están de acuerdo porque su creación está establecida en la Constitución. Pero ese proyecto entró raudamente y se quería aprobar sin tener el estudio debido, agregó.

La legisladora añadió que no se explica porque si había un proyecto desde abril, y no hizo el estudio y una discusión amplia.

Seguidamente, la parlamentaria dio a conocer que tuvo acceso al documento y tiene observaciones previas como el caso de que “yo no veo necesidad que el Consejo Nacional de Seguridad esté integrado por el Procurador General de la República”.

Espinoza, adicionó que sí ve la necesidad de que las Fuerzas Armadas integren el Consejo Nacional de Seguridad.

Finalmente, reiteró que esperan que las cosas se hagan bien y se eliminen las malas prácticas en el Legislativo como aprobar leyes sin estudio. LB