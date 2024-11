“Estamos aquí el día de hoy y vamos a estar aquí en el futuro”: Embajadora Laura Dogu

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Más allá de los gobiernos, la relación de los Estados Unidos trasciende a vínculos de larga data que les permiten estar acá para trabajar en mejorar las condiciones del pueblo hondureño, dijo la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, al tiempo que puso énfasis en la necesidad de ofrecer condiciones apropiadas a la inversión extranjera para que pueda instalarse en el país.

La jefa de misión de los Estados Unidos habló este miércoles con periodistas en una mesa redonda en la que de manera relajada conversó sobre temas de interés binacional, entre ellos la necesidad de que el Congreso de Honduras elija un fiscal general y su adjunto, con mayoría calificada de los votos de los diputados.

En ese sentido dijo que, es muy importante para los Estados Unidos que el Congreso de Honduras llegue a “un acuerdo para elegir un fiscal con 86 votos, según la Constitución de este país y estamos en la Embajada trabajando desde esa perspectiva para llegar a puntos de acuerdo para elegir un fiscal según la ley de Honduras y vamos a mantener nuestro enfoque en esa área”, refrendó, no sin antes recordar que, la relación de su país con Honduras es más profunda y que está marcada por una fuerte cooperación en diversas áreas.

Los diferentes partidos tienen que negociar y posiblemente cambiar sus candidatos para llevar a alguien que pueda recibir los 86 votos. Eso es importante. Es importante un proceso regular según la ley que venga a fortalecer las instituciones, dijo la diplomática en relación a la elección de las cabezas del Ministerio Público.

Agregó que “anoche que los diferentes partidos vinieron en conjunto para aprobar el Presupuesto (General de la República) porque es el rol del Congreso y ellos deben de cumplir con sus responsabilidades, pero hay otras actividades pendientes todavía y uno es la elección de un fiscal”, apostilló para agregar que “ha pasado mucho tiempo y los diferentes partidos tienen que negociar y llegar a un punto de acuerdo. Es difícil trabajar en una democracia, el compromiso es necesario, de todos los partidos, no estamos tomando el lado de un partido o de otro, no estamos apoyando a un candidato o a otro, lo que estamos apoyando es un proceso. Los diferentes partidos tienen que encontrar puntos de compromiso, hasta el momento es obvio que no hay un partido o un candidato que tenga los 86 votos”.

Rodeada de sus consejeros Económico, Scott Hansen; Político, Nathan Macklin; Militar, coronel Robert Rubiano; Comercial, Héctor Maldonado; el director de USAID, Kenneth MacLean y de la directora de la Oficina Antinarcóticos, Melisa Martínez, la embajadora Dogu destacó el interés de su país en contribuir en la construcción de un canal interoceánico, en una alianza en la que también se encuentra Japón, República de Corea, España y bancos multilaterales.

El canal logístico interoceánico, un salto

a la prosperidad con desafíos marcados

Externó que la obra es una muestra de la solidez de las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos y busca generar empleos y prosperidad para la población haciendo frente a desafíos vinculados a políticas de sustentabilidad y respeto al medio ambiente; a los derechos laborales de los trabajadores, contratación de mano de obra nacional (hondureños), respeto a los derechos humanos y transparencia.

Dijo que cualquier país que se apegue a estos principios puede venir a ser parte de esa alianza que busca construir la más importante obra de desarrollo para este país.

Asimismo, se le consultó su opinión sobre las relaciones de Honduras con China, a lo que acotó que es una decisión soberana de cada país ventilar con quienes mantendrá relación, pero dijo que es importante al momento de tomar una decisión se evalúen los beneficios que la misma traerá para los hondureños y los potenciales daños que podría ocasionar la misma.

“El rol de un embajador en un país es en representación del presidente de los Estados Unidos, entonces cuando estoy hablando estoy siempre hablando en nombre del presidente Biden y de su gobierno”, afirmó.

“Son relaciones y decisiones soberanas y ellos tienen el derecho, pero siempre esas decisiones deben tomarse de una forma que beneficie a este país hoy y en el futuro y siempre es necesario tener cuidado cuando se esté negociando con cualquier contraparte, y estar seguro de que se está trabajando para el beneficio de la población”, reafirmó.

Reflexionó diciendo que Honduras es un país vulnerable porque ha sido víctima de mucha corrupción, en ese sentido externó que es importante enfocarse en los puntos débiles al momento de hacer negociaciones con cualquier país, no exactamente con la República Popular de China.

Para la embajadora Laura Dogu su país tiene un amplio paraguas de objetivos que están cubiertos por tres líneas básicas: democracia, seguridad y prosperidad como ejes del desarrollo.

La diplomática expresó que al hablar de la relación bilateral es fundamental no enfocarse nada más en lo que ocurre el día a día, sino que tener una visión amplia y mucho más larga , – “estamos aquí el día de hoy y vamos a estar aquí en el futuro y nuestros programas están enfocados en mejorar las condiciones para Honduras, de cara al futuro atendiendo a los niños, por ello necesitamos crecer la economía, para que tengan una vida digna, para que tengan acceso a servicios médicos de alta calidad, por eso invertimos en salud”, detalló. “También invertimos en educación de calidad e inclusiva para ampliar las oportunidades de los niños”.

“Hemos desarrollado programas por más de 800 millones de dólares en los últimos dos años, eso es grande”, informó a los periodistas durante la conversación.

Lamentó que la inversión extranjera no se esté fomentando en el país debido a condiciones que le restan competitividad en la región como, por ejemplo, los precios de la energía y la anunciada ley de reforma a ese sector entre otros apartados como el tema de impuestos.

“Cuando Honduras toma decisiones fuertes por su propia razón sus competidores afuera también están tomando decisiones y ofreciendo diferentes condiciones a las empresas que quieren invertir”, por ello es fundamental que Honduras sea competitivo a nivel regional y pueda crear sus oportunidades para recibir a las empresas y con ello traer prosperidad, razonó.

Honduras tiene a uno de los socios comerciales más importantes del mundo muy cerca y debe aprovechar esas ventajas haciendo avances en competitividad reflexionó la embajadora refiriéndose a su país como el principal socio comercial de esta nación centroamericana.

Igualmente recordó los beneficios del tratado de libre comercio DR-CAFTA en el crecimiento comercial a partir de su implementación.

En Honduras actualmente operan más de dos centenares de empresas estadounidenses, muchas de ellas con más de un siglo en sus vínculos en esta nación.

Relación sólida entre países,

las diferencias son normales

“Tenemos una relación entre países y eso es lo más importante, hay millones de hondureños viviendo en los EE. UU., hay muchos estadounidenses aquí, entonces nuestra relación no solo es entre gobiernos y eso es importante entenderlo, tenemos relaciones con el gobierno, no estamos de acuerdo en todo, pero eso es normal también”.

No hay un país en el mundo con el que las relaciones de los países estén de acuerdo con el 100%, señaló.

“Tengo una relación excelente con el Canciller, estamos en contacto varias veces coordinando cosas entre nuestros países y eso es importante, tengo contacto con muchas otras personas en el gobierno también y tenemos una conversación en público y en privado y en lo que no estemos de acuerdo vamos a ver en qué podemos mejorar la cooperación en conjunto. Esto es normal”, reeditó.

Asimismo, dilucidó que cuando ella habla lo hace en nombre de su gobierno. “El rol de un embajador en un país es en representación del presidente de los Estados Unidos, entonces cuando estoy hablando estoy siempre hablando en nombre del presidente Biden y de su gobierno”.

La diplomática también destacó los esfuerzos de su país en la lucha contra el narcotráfico junto a los cuerpos de seguridad del Estado, pero también en acciones preventivas y con actores civiles.

En temas electorales dijo que los EE. UU. continúa colaborando con los entes institucionales que son los responsables de guiar el proceso electoral en diferentes aristas técnicas que sirvan para que se efectúen procesos pacíficos y creíbles donde también se cuente con observación de sociedad civil y de otras instancias.

Los consejeros de la embajada acompañaron a Dogu en la comparecencia.

La libertad de expresión, y los

ruidos de la desinformación

Otros escenarios en los que los EE. UU. está interesado y colabora con Honduras son la protección de derechos humanos y la libertad de expresión como asuntos fundamentales para el fortalecimiento institucional.

Dijo que un riesgo en la era actual es la desinformación. “Yo he visto aquí en estos dos años, un crecimiento enorme de la desinformación dentro de redes sociales acá y yo no sé de dónde viene esa desinformación pero hay grupos coordinados atrás de eso, hemos tenido esa experiencia en los EEUU , personas tratando de manipular incluso las elecciones, entonces es una lucha constante y en eso la prensa tienen un rol fundamental como fuentes confiables donde la gente puede ir a buscar información correcta, por eso es que tiene tanto valor para EEUU la libertad de expresión y una prensa independiente”.

Al consultársele sobre las campañas en las redes sociales en su contra, ella manifestó que “mi enfoque es en mi trabajo, no las redes, estoy aquí en representación del gobierno de los Estados Unidos para mejorar la seguridad, la democracia y la prosperidad”.

Siguió indicando que “en eso estamos enfocados, no voy a gastar energía en las cosas que no puedo controlar como este ruido en las redes sociales, este ruido no es tan importante para mí.”

Luego agregó que cada vez que hay dos semanas de debate sobre algo que ella dijo, eso dispara la desinformación, “pero ese es ruido, ese no es mi enfoque”.

Yo no trabajo desde mi perfil en las redes sociales, estoy trabajando en representación de los intereses del gobierno de los EE. UU. y el enfoque es en ayudar al pueblo hondureño, insistió la jefa de misión.

De la misma forma dijo que la instalación de una misión internacional contra la corrupción en el país es un asunto de agenda entre el gobierno de Honduras y las Naciones Unidas en el que los Estados Unidos no tiene incidencia directa, pero sí el interés de que los esfuerzos anticorrupción prosperen.

Asimismo, señaló que, entre julio y agosto próximos, estará concluida la sede de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, la que ha sido diseñada como una gran obra de infraestructura que representa, simbólicamente, los duraderos lazos de amistad entre ambos pueblos y gobiernos, puntualizó. (PD)