Especialistas llaman a la prevención y el autocuidado en Día Mundial de la Diabetes

Tegucigalpa-Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que busca crear conciencia sobre esta enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo y cuya prevalencia sigue en aumento y Honduras no es la excepción y los casos suben, alertó el director general del Instituto Nacional del Diabético (INADI), Diego Sánchez.

“La gente se ha vuelto más perezosa, no hacen ejercicio prefieren pasar mucho tiempo en redes sociales y la alimentación no es buena, esta enfermedad no tiene distinción de sexo ni edades, pero la mujer está más predispuesta a padecer la enfermedad y los niños incluso”, agregó.

Entre las consecuencias de la diabetes puede haber padecimientos muy fuertes como ceguera, padecimiento en los riñones, infartos, derrames, pérdidas de extremidades e incluso la muerte, alertó el especialista.

El doctor Sánchez, anotó que hoy día la vida es más sedentaria y la alimentación tiende a ser menos sana debido a mucho alimento procesado, lamentó que estas situaciones están provocando que los casos de diabetes se incrementen en el país, en ese sentido llamó a la población a hacer ejercicio y alimentarse bien para mantenerse saludable.

La diabetes, caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, no solo impacta la calidad de vida de quienes la padecen, sino que también representa un desafío para los sistemas de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el número de personas con diabetes ha alcanzado niveles de alarma y prevé que, de no tomar medidas preventivas, esta cifra continuará aumentando.

En Honduras, como en muchos otros países, los factores de riesgo como la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés han impulsado un incremento en el número de casos, afectando tanto a jóvenes como a adultos.

La prevención es clave para reducir la incidencia de diabetes tipo 2, que es la forma más común de la enfermedad. Los especialistas recomiendan adoptar una alimentación balanceada, realizar actividad física regularmente y someterse a chequeos médicos periódicos para monitorear los niveles de azúcar en sangre. A su vez, para quienes ya conviven con la diabetes, el control adecuado y el acceso a tratamientos de calidad son esenciales para evitar complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, problemas renales y neuropatías.

En este Día Mundial de la Diabetes, especialistas y las organizaciones de salud instan a los gobiernos y la sociedad en general a tomar medidas para mejorar el acceso a la educación, el tratamiento y el apoyo a los pacientes, recordando que un diagnóstico temprano y un estilo de vida saludable pueden marcar la diferencia. LB