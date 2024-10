Esa cárcel en la isla será para ellos mismos, dice Pepe Lobo

Tegucigalpa – La cárcel que el Gobierno de Xiomara Castro está gestionando en la isla del Cisne, en el Caribe hondureño servirá para que los actuales funcionarios paguen sus cuentas con la justicia, vaticinó este miércoles el expresidente (2010-2014), Porfirio “Pepe” Lobo Sosa.

Lobo Sosa fue consultado sobre declaraciones de la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, en referencia a que no se debe perseguir a nadie por colores político y dijo que de ella no sabe nada vinculada en actos de corrupción, pero agregó que “hay otros allí que tienen un rosario, esos deben estar, bueno que la cárcel que están haciendo les va a servir”.

Sobre el lanzamiento de la exfuncionaria, Pepe dijo es bueno que luche y que lo importante es tener un gobierno que realmente piensa en la gente, algo que según las palabras del exgobernante, el actual gobierno está lejos de hacerlo.

“Yo he estudiado mucho los temas del socialismo y no encuentro ningún socialismo donde no se mire la gente”, afirmó al agregar que la actual administración está “la preocupación de ellos no es la gente sino que otros temas, la oposición y querer quedarse en el poder, pero no les va a funcionar”.

A criterio del exmandatario, si la población tiene empleo y no tiene necesidades, “es lógico que si la gente tiene lo suficiente para llevar a su casa es muy difícil que vaya a delinquir”.

“Mucha gente delinque porque es delincuente, pero muchos lo hacen por necesidad, no podemos olvidar eso”, manifestó al destacar que hay que mejorar las condiciones de vida de los hondureños y los operadores hagan su parte ya que no se puede pretender que a pura represión se resuelva lo que es imposible resolver.

Para el exmandatario es increíble que las autoridades no miren la realidad que viven miles de hondureños, sin empleo, sin medicinas, con inseguridad. «Son ciegos, son sordos, pero no son mudos, hablan hasta por los codos, quieren que la gente crea lo que ellos dicen, aunque no es lo que están viviendo», criticó. VC