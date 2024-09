“Es vergonzoso y penoso”, dice ‘La Pichu’ sobre narcovideo en el que aparece su tío Carlos Zelaya

Tegucigalpa – “Es una situación sin duda que para la familia y para el pueblo hondureño es, puedo decirlo así, es vergonzoso y penoso, sin embargo el partido no es una persona”, expresó la diputada Hortensia “La Pichu” Zelaya en torno al narcovideo que involucra a su tío Carlos Zelaya.

– Dijo que la familia Zelaya Castro supo de las actuaciones de su tío hasta que ofreció sus declaraciones al salir del declarar el MP.

Hace unos días se divulgó un video en el que apareció Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en una reunión con narcotraficantes acordando la aportación económica para la campaña electoral del Partido Libre en 2013.

La diputada Zelaya acentuó que “el proyecto no es una familia, el proyecto está encarnado en cientos de miles de millones de personas”.

[LEER] Narcovideo: “La mitad es para el comandante…”

“Manuel Zelaya trazó el camino a seguir y Xiomara Castro la ejecuta, pero es el pueblo hondureño el que la continua, el proyecto le pertenece a las mayorías, no a una sola persona, no me pertenece a mí como ciudadana mucho menos como una Zelaya, soy una representante que debo darle respeto a quienes ejercieron su voto”, delineó en entrevista con Radio Progreso luego de la marcha convocada el sábado en apoyo a la presidenta hondureña frente a Casa Presidencial.

Al mismo tiempo, resaltó “la humildad” con la actuó su tío, Carlos Zelaya, al renunciar al cargo de diputado y secretario del Congreso Nacional.

Xiomara Castro, Rixi Moncada y La Pichu.

Dijo que cuando fueron a las urnas votaron para que no siguieran gobernando los que agachan la cabeza y los que se arrodillan ante el patrón.

“Votamos por una mujer que le diera dignidad al poder para que ejerciera y devolviera al pueblo los derechos que le arrebataron”, expresó.

Señaló que Libre es un proyecto que le pertenece al pueblo y que el mismo debe defenderse con lucha y con sangre. JS