Es una vergüenza que anden buscando pruebas en otro país cuando acá hay expedientes engavetados: Nilia Ramos

Tegucigalpa – La exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos expresó este martes que es una vergüenza que un grupo de fiscales ande buscando pruebas en otro país sabiendo que los expedientes y los medios de prueba están en Honduras, “durmiendo el sueño de los justos”.

Ramos recordó que varios de los extraditados a Estados Unidos fueron investigados en Honduras, pero los casos no avanzaron por presiones, por lo que instó a las autoridades que continúen las investigaciones que hoy están engavetadas.

“Desde el 2006 al 2015 que fui fiscal conocí muchos expedientes contra personas que hoy aparecen en Estados Unidos por cometer ilícitos en el país”, los que dijo incluyen militares, policías, políticos que usaron dinero del narcotráfico para su campaña política.

La profesional del derecho, dijo que en ninguno de estos expedientes figuraba el nombre del expresidente Juan Orlando Hernández ni de Fabio Lobo, aunque sí el de Antonio Hernández, hermano del exmandatario.

La exfiscal señaló que los fiscales enviados a asistir al juicio contra Hernández en Estados Unidos “no saben el idioma inglés, en segundo lugar no van a meter una libreta al juicio, no van a poder ni grabar porque no va a llevar ni un teléfono a la audiencia, significa que estos fiscales andan en nada”, fustigó.

“Estos fiscales van a regresar al país en blanco más que con el gasto que ocasiona esto de mandar a personas a otro país”, criticó. VC