Reynaldo Ekónomo, dice no era cercano a expresidente Hernández

Tegucigalpa- «Dejen de estar involucrando a gente por conveniencia, esto es un absurdo, una falacia, una novela no ando ni vendo droga», dijo este miércoles el exdiputado nacionalista Reynaldo Ekónomo.

Aseguró que no tienen nada que ocultar y que fue el gobierno de Juan Orlando Hernández, el que lo acuso a él de cometer actos de corrupción.

“Que me demuestren como, cúando y dónde me entregaron ese dinero, que quede claro que es una mención y no una acusación en el juicio al expresidente Hernández”, arguyó.

Reiteró que no ha tenido reunión de ningún tipo con Devi, ni ha recibido ningún dinero a “¿cuenta de qué?

Sostuvo que hay que ponerles un polígrafo a estas personas que son delincuentes.

Descartó que haya recibido un vehículo, dinero y una tablet de parte de Maradiaga.

Indicó que la gente hace escarnio público con lo que estos digan, ahora es que son santos y hay que creerles, arguyó.

¿Porque me dieron recursos? Preguntó acto seguido respondió y si me los dieron que presenten dónde y cúando me los dieron, reiteró.

“No existe, ni va existir ningún acto ilícito ni mucho menos del narcotráfico”, de su parte, aseguró.

Devi Maradiaga, dijo en el interrogatorio que se reunió con Ekónomoo para que este le informará que intentaban asesinar al expresidente Hernández.

En ese sentido, Ekónomo dijo que no se ha reunido con Maradiaga y que es falsa dicha información, todo lo que están diciendo para hacer una novela. IR