Es fácil prometer en campaña política, dice diputado Sabas sobre eliminar peajes en Honduras

Tegucigalpa – Yuri Sabas, diputado del Partido Liberal (PL), se refirió al tema de promesa efectuada en campaña electoral por el partido Libre y su entonces candidata presidencial Xiomara Castro, de eliminar las casetas de peaje en carreteras de Honduras, “es fácil prometer en campañas políticas”, dijo el parlamentario por el departamento de Cortés, norte del país.

La red vial hondureña se encuentra en un estado deplorable debido a fenómenos naturales que han asolado el territorio hondureño y al abandono en los trabajos para restablecerlas.

Durante su campaña Castro, actual presidenta del país, aseguró que los cobros de peaje en carreteras hondureñas sería eliminado porque se trataba de una práctica injusta y corrupta que correspondía a la que denominaron “narcodictadura” para citar al gobierno del Partido Nacional que gobernó el país por más de una década.

Pero los peajes, según los anuncios oficiales, no serán eliminados sino que su administración pasará a manos del gobierno. “Fue una promesa de Libre, sin embargo, todos los países modernos tienen este cobro, lo que necesitamos es un cobro justo, un servicio de calidad para la ciudadanía y no un atraso porque a veces se tarda hasta 30 minutos para pagar, eso no puede ser”, dijo Sabas al Proceso Digital.

En tal sentido, añadió que los recursos recaudados deberían ser invertidos eficientemente en proyectos que permitan tener carreteras de calidad en Honduras.

Seguidamente señaló que “lamento que lo políticos utilicen este tema para hacer promesas, porque es fácil decirle a la gente que se van a quitar los peajes, pero ahora que están en el poder se dieron que cuenta que no algo que se logra fácilmente”.

“Vean la carretera de La Barca hacia la Ceiba, está totalmente destruida porque políticos cabeza calientes, se opusieron a que hubiera ahí un peaje, eso mantendría la calle en óptimas condiciones, el gobierno actual deberá tener un sistema de peaje para solucionar” subrayó.

Finalizó diciendo que la nueva administración debería permitir que alguien construya esa entre otras carreteras, de manera que pueda recuperar el dinero invertido, pues hay que tomar en cuenta que el gobierno no tiene recursos para ese tipo de proyectos. JP