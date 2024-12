Es el PN quien no firma el acuerdo para aprobar reformas electorales, piden tiempo, revela diputado Umaña

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, informó este jueves que falta la firma de la bancada del Partido Nacional para alcanzar los consensos para aprobar las reformas electorales.

Mencionó que si la bancada del Partido Nacional firma el acuerdo, se conseguirá el consenso y los 86 votos necesarios para ratificar los cambios a la Ley Electoral.

“Vamos a ser convocados a medida que el Partido Nacional firme el dictamen”, dijo Umaña a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Umaña reveló que el motivo por el que el Partido Nacional no ha firmado el acuerdo es porque está pidiendo más tiempo con el objetivo de consultarle a su consejero en el Consejo Nacional Electoral (CNE) acerca del sistema de transmisión.

Agregó que el Partido Nacional tiene dudas si el sistema no se caerá durante la transmisión de datos.

En ese sentido, señaló que no entiende la postura del Partido Nacional, que si quiere que no se implemente el sistema de transmisión de resultados electorales en las primarias que lo exprese para no atrasar el proceso.

Aquí están atrasando el proceso, mejor que digan que quiere realmente el Partido Nacional, puntualizó.

Confirmó que el acuerdo ya tiene el beneplácito de la bancada del PSH, del Partido Liberal, del Partido Demócrata Cristiano (DC) y del Partido Anticorrupción (PAC).

Porque mejor no se sinceran y no expresan lo que realmente quieren, exigió el jefe de la bancada del PSH.

Umaña consideró que es posible implementar el TREP en los tres niveles electivos así como la transmisión de datos y el escaneo de las actas.

Aunque admitió que no es obligación del CNE de implementar el TREP y la biometría en las elecciones primarias. AG