Es discriminatorio y es violencia política decir que presidenta Castro no gobierna

Tegucigalpa – Natalie Roque, ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, refirió que es una falta de respeto, también discriminatorio y constituye violencia política, decir que no es la presidenta Xiomara Castro de Zelaya la que gobierna en Honduras.

En ese sentido, la funcionaria de derechos humanos dijo en declaraciones a Radio América, que discursos de esa naturaleza marcan un camino de discriminación exclusivamente al género y violencia política hacia la mandataria de la nación.

Asimismo insistió en que “además del irrespeto, es un ejercicio de violencia y de un discurso discriminatorio en términos de género», expresó y señaló que no se maneja la misma retórica cuando es un hombre que está al frente del Poder Ejecutivo.

“No se le cuestiona de la misma manera como en este caso donde se está ejerciendo violencia política contra la presidenta”, reprochó y aseguró que quien trabaja incansablemente en su despacho de Casa Presidencial es Xiomara Castro.

La ministra de los derechos humanos subrayó que el hecho de la presidenta Castro “no se tome fotos todos los días y haga en vivos es otra cosa, o que no le den cobertura, no indica que no es ella la que gobierna.

Concluyó en que quienes vierten este tipo de declaraciones las hacen con la intención de discriminar a la mujer, le agreden políticamente, pero se exponen a ser denunciadas por discursos agresivos y violentos, advirtió. JP