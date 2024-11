Es absurdo que digan que hay corrupción en el gobierno , reprocha Enrique Flores Lanza

Tegucigalpa – Es absurdo que digan que hay corrupción en el gobierno de Xiomara Castro, cuando no hay ningún caso, manifestó este viernes el asesor presidencial, Enrique Flores Lanza.

– Según el funcionario en el actual gobierno no hay un tan solo caso de corrupción.

El funcionario gubernamental reaccionó a la publicación de Transparencia Internacional (TI) sobre que Honduras está estancado entre los cuatros países latinoamericanos con mayor índice de percepción de corrupción durante el 2023.

“No hay lógica y hace ver que estos informes sesgados que remiten estas organizaciones tienen el fin de hacer política y tratar de levantar perfil, ser escuchados para no ser tirados en el traste de la basura, del olvido y del pasado”, declaró Flores Lanza.

Señaló que la población hondureña ha desarrollado la capacidad para poder diferenciar y mira que el gobierno no tiene casos de corrupción y que la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), ha estado vinculada con la narcodictadura.

Sobre las declaraciones que emite la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu; Flores Lanza indicó que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones deben mantenerse en la cordialidad.

Recordó que la embajadora Dogu ha sido llamada varias veces por el canciller Eduardo Enrique Reina, por interferir en los asuntos del país.

Flores Lanza subrayó que Honduras debe mantener buenas relaciones diplomáticas con los demás países y no hacer caso a las recomendaciones que no son convenientes.

Remarcó que durante 12 años, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las autoridades policiales fueron sordas, ciegas y mudas.

No obstante, afirmó que vienen tiempos de cambio con un cambio en el Ministerio Público y en la CSJ, más la instalación de una comisión internacional anticorrupción, mejor conocida como CICIH.

Los que se oponen a estos cambios están quedándose atrás en la rueda de la historia, representan el mal y son el pasado, advirtió.

Los que no quieren que se instale la CICIH son los que desean no rendir cuentas y no quieren ser sometidos a la justicia. AG