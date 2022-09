Entre llanto Daniel Mairena pide refugio en embajadas porque su vida está en riesgo

Tegucigalpa -Luego que se conociera que la noche del jueves el presidente de la Asociación de Enfermos Renales del IHSS, Daniel Mairena, fue víctima de un acto violento, horas después llorando pide refugio en cualquier embajada que le acoja porque teme por su vida.

Mairena dio a conocer que en las últimas horas pidió ayuda al Mecanismo de Protección, pero no le pudieron ayudar.

“La jefa de qué lleva el caso del Mecanismo me dijo que no podía porque eso es nuevo qué me quedara en un hotel, me asignaron una patrulla, pero yo pido refugio en una embajada en cualquiera, porque me quieren silenciar, todo por pedir una mejor calidad de vida y tratamiento”, dijo entre llanto el defensor de los enfermos renales.

Daniel Mairena, dijo que atribuye el atentado y las amenazas recibidas por su lucha para que haya una verdadera atención y tratamiento para los enfermos renales, porque allí hay intereses millonarios.

Sin detener el llanto, en su testimonio brindado a la radio HRN, clamó por ayuda y lamentó estar alejado de su familia ya que eso es muy pesado en su condición porque precisamente su lucha es para vivir un poco más y compartir con ellos.»Tengo prácticamente escondida a mi familia».

Anunció que defensores de los derechos humanos, le estarán moviendo a un lugar seguro para prestarle medidas de seguridad, mientras encuentra respuesta de alguna embajada que le pueda ayudar.

Solicitó a sus compañeros de la Asociación de Paciente Renales, que también se cuiden porque no solo se ha pedido su cabeza, sino que otros dirigentes están en riesgo.

Finalmente, reveló que se encuentra en un lugar que por obvias razones no identificó, pero se encuentra con seguridad ya que desde anoche la Policía Nacional, le asignó una patrulla.LB