Entre hoy y mañana se seleccionará empresa que construirá cárcel en Islas del Cisne

Tegucigalpa- Contra toda la oposición y la controversia generada por la construcción de la cárcel en Islas del Cisne el proceso avanza y este lunes a más tardar este marte se conocerá qué empresa construirá el centro penitenciario, anunció el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz.

-Muñoz no reveló los nombres de las tres empresas finalistas «Si saben cuáles son las empresas, van a estar molestando y eso es lo que nosotros no queremos», añadió.

-De las seis empresas que licitaron una se retiró de forma voluntaria otra no pasó y tres son finalistas una internacional y dos nacionales, confirmó el coronel.

Muñoz, detalló que se encuentran en el proceso de selección de la empresa que se encargará de la construcción de una nueva cárcel en la isla.

«El día de hoy vamos a tener las ofertas de las empresas para la construcción de la cárcel. Tenemos hoy y mañana para poder seleccionar una de las empresas que cumpla con los requisitos. Hasta ahora no tenemos ninguna propuesta definitiva, pero entre hoy y mañana tendremos la empresa que va a llevar a cabo el proceso», afirmó Muñoz.

Seguidamente explicó que de las empresas que iniciaron el proceso 12 mostraron interés, 6 presentaron su intención de participar, una se retiró y 2 no clasificaron durante el proceso de evaluación.

Al final, quedaron 3 empresas con la capacidad de llevar a cabo el proyecto: una internacional y dos nacionales. «Entre hoy y mañana se conocerá cuál es la ganadora», indicó Muñoz, sin revelar los nombres de las empresas participantes para evitar presiones externas. «Si saben cuáles son las empresas, van a estar molestando y eso es lo que nosotros no queremos», añadió.

El proceso de selección se basa en la capacidad financiera y técnica de las empresas, así como en su experiencia previa en proyectos similares. «En esa oferta presentarán la garantía y el monto», anotó Muñoz.

Es una instrucción directa de la presidenta Castro y “lo vamos a hacer”

El coronel Ramiro Muñoz, recordó que la presidenta Xiomara Castro, le dio instrucciones precisas para la construcción de nuevos centros penales en las Islas del Cisne y en las Islas de la Bahía. «Eso lo vamos a hacer», aseguró el coronel Muñoz, enfatizando la determinación de las autoridades en llevar a cabo este proyecto.

Por otra parte, Muñoz destacó que todos los centros penales del país están actualmente en orden y que así seguirán. «Lo que teníamos en esos centros penales era un desorden: estaban llenos de armas, municiones, drogas, sistemas de comunicación, y la muerte de 46 mujeres. Eso no se puede ocultar», afirmó. Además, aseguró que las armas y demás elementos ilícitos no volverán a entrar en las prisiones bajo su gestión y espera rendir buenas cuentas al finalizar su mandato.

El coronel Muñoz explicó que ha recibido instrucciones claras de la presidenta Castro para poner orden en el sistema penitenciario y graduar a 2,000 nuevos agentes. «Ya estamos avanzando en esto, y por eso, van a ver que la Policía Militar está operando en las calles. Construiremos la cárcel en las Islas del Cisne y ahora también en las Islas de la Bahía», reiteró.

En sus declaraciones, Muñoz destacó su preferencia por hablar de sus propias acciones y no de las gestiones anteriores, subrayando que actualmente todos los centros penitenciarios están bajo control y que no hay ninguno que le preocupe en particular. LB