Ente rector de política de niñez, dice no permitirá que hijos dejen de ver a su madre

Tegucigalpa – “La nueva Dinaf jamás va a permitir que un hijo deje de ver a su madre”, manifestó este lunes la titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Dulce María Villanueva.

Lo anterior, obedece a que trascendió en medios de comunicación de que la Dinaf no permitía a las madres, ver a sus hijos e hijas que permanecen bajo medida de protección.

Bajo ese contexto, la funcionaria señaló que lo único que deben hacer las progenitoras para ver y convivir con sus hijos e hijas, quienes permanecen bajo la tutela del Estado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, es coordinar la visita con el personal de la Dinaf.

Las madres que quieran ver a los niños y niñas, “no tienen que venir en estado de ebriedad, ni drogadas” indicó Villanueva, al tiempo que dijo, que las progenitoras pueden solicitar el reintegro de sus hijos e hijas “siempre y cuando, le demuestren a la Dinaf que tienen la capacidad para hacerlo”.

No estamos criminalizando la pobreza, pero la Dinaf no puede entregarle un niño o niña a una madre que no cuente con las condiciones para cuidarlo, porque el cumplimiento de los derechos de la niñez es una responsabilidad del Estado de Honduras, añadió la funcionaria.

En tal sentido, en el marco de la celebración del Día de la Madre que se conmemoró el domingo, la directora ejecutiva mencionó que más de 20 madres que calendarizaron visita con los niños y niñas, compartieron con ellas y ellos por al menos tres horas.

En base a registros de la Dinaf, la institución contabiliza más de seis mil menores de edad, bajo protección en 177 Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCAS).

A los padres y madres de familias de las y los niños institucionalizados, la directora ejecutiva envió un mensaje, de que se está haciendo todo el esfuerzo posible, por garantizarles los derechos a sus hijos e hijas, ya que la finalidad de la nueva Dinaf “jamás será institucionalizar los niños y niñas” acotó Villanueva. (RO)